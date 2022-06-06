Лукашенко мог бы вторгнуться в Украину: белорусский эксперт назвал условия, необходимые для этого

Беларусь не сможет напасть на Украину / УНИАН, Reuters

Беларусь не сможет совершить масштабное нападение на Украину. Им хватит сил только на разведку или диверсии. Об этом заявил белорусский военно-политический обозреватель Ягор Лебядок, сообщает "Европейская правда".

Беларусь могла бы совершить вторжение, если бы Россия преуспела на юге Украины.

"Исходя из картины мира военно-политического руководства Беларуси, это может быть подготовкой обороны к возможному вторжению Украины. Я все больше прихожу к выводу, что заявления белорусских властей о реальности угрозы вторжения Украины – это не просто пропаганда для бабушек, а что они действительно живут в этой картине мира", — сказал Ягор Лебядок.

Он добавил, что вторжение Беларуси невозможно без привлечения непрофессиональных военнослужащих срочной службы. Это может вызвать дополнительное напряжение внутри страны.

"Все, что теоретически могла бы направить Беларусь – это силы специальных операций, где есть две специально подготовленные офицерские роты, возможно, что-то еще можно выделить. Этого достаточно для проведения какой-либо разведки или диверсии – но не больше. Или Беларусь может помочь в проведении полицейской операции в захваченных российскими силами городах", – добавил Лебядок.

Эксперт также прокомментировал наличие "Искандеров" и С-400 на границе. Он отметил, что сейчас эта техника не имеет ни одного озвученного правового статуса.

"Однако заявления о продаже этой техники вызывают сомнения. Дело в том, что для Путина выгоднее серьезное вооружение держать в Беларуси под своим контролем", — объясняет Лебядок.

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Войска Беларусь на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

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