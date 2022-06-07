Беларусь планирует увеличить армию до 80 тыс. человек - Генштаб

Лукашенко хочет увеличить численность армии / Фото Reuters

Беларусь планирует увеличить численность своей армии почти вдвое - до 80 тыс. солдат. Сейчас армия состоит из 45 тыс. бойцов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет находящихся на хранении технических средств", - говорится в сообщении.

Для Украины сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по Волынскому и Полесскому направлениям со стороны Беларуси.

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Войска Беларусь на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

Белорусский военно-политический обозреватель Ягор Лебядок считает, что сейчас армии Лукашенко хватит сил только на какие-то разведки или диверсии.

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