Украина готовится ко всем сценариям, но пока нет рисков новой атаки России с Беларуси – Зеленский

Украина пока не видит реальных признаков повторного наступления России с территории Беларуси - Зеленский / Коллаж Офис президента, Reuters

Украина проводит подготовку к всевозможным сценариям военного вторжения на территорию государства. Однако сейчас власть не наблюдает реальных признаков повторной вооруженной интервенции с территории Беларуси. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, глава государства полагает, что сейчас реальных рисков нового военного вторжения России с территории РБ не фиксируется. При этом Киев готовится к различным сценариям.

Читайте также"Приказ был отдан": Беларусь планировала вторгнуться в Украину - Тихановская"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Войска Беларуси на границе с Украиной

На территории республики Беларусь за последние 2 месяца было установлено передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. Кроме того, в РБ по-прежнему остается военная техника РФ, которая может двигаться совместно с белорусской колонной. Продолжаются и запуски ракет из Беларуси по Украине.

В конце мая в Генштабе ВСУ предупреждали об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. По информации командования, дивизион ракет Искандер-М был перемещен в Брестскую область. Расстояние от этого региона до границы с Украиной – 50 километров.

Также Лукашенко объявил о своем приказе по созданию оперативного командования войсками на границе с Украиной. По словам непризнанного белорусского президента, с этого направления якобы фиксируется угроза для Беларуси. Кроме того, он призвал сразу отправить сформированные подразделения к южным кордонам.

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