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Осмелится ли Беларусь напасть на Украину: ответ эксперта

5 июня 2022, 23:31

Лебядко подчеркнул, что это не новая идея – ей не менее двух лет, впрочем, с осени прошлого года ее реализация активизировалась.

Беларусь, техника
Нападет ли Беларусь на Украину - ответ Лукашенко / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

По состоянию на сегодняшний день, масштабное вторжение на территорию Украины со стороны Беларуси является очень маловероятным, сообщил военно-политический обозреватель Ягор Лебядко Европейской правде.

Такое развитие событий было бы возможно, если бы Россия получила успех на юге Украины, однако пока таких успехов армия РФ не имеет.

Он отметил, что ранее на южном направлении Беларуси особых учений не было, однако теперь там создается так называемое Южное оперативное командование. При этом Лебядко подчеркнул, что это не новая идея – ей не менее двух лет, впрочем, с осени прошлого года ее реализация активизировалась.

"Исходя из картины мира военно-политического руководства Беларуси, это может быть подготовкой обороны от возможного вторжения Украины. Я все больше прихожу к выводу, что заявления белорусских властей о реальности угрозы вторжения Украины – это не просто пропаганда для бабушек, а что они действительно живут в этой картине мира", - отметил Лебядко.

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По его словам, крайне маловероятно, что Беларусь сможет пойти на масштабное вторжение, как это делали россияне – батальйонно-тактическими группами, поскольку это невозможно без привлечения военнослужащих срочной службы. А это и проблемы с профессионализмом и дополнительная напряженность внутри страны.

"Все, что теоретически могла бы направить Беларусь – это силы специальных операций, где есть две специально подготовленные офицерские роты, возможно, что-то еще можно выделить. Этого достаточно для проведения какой – то разведки или диверсии, но не более. Или Беларусь может помочь в проведении полицейской операции в захваченных российскими силами городах", - предположил эксперт.

Он убежден, что сейчас вероятность участия белорусских войск возможна лишь при сценарии, когда Россия преуспеет на северных направлениях.

"Условно говоря, если РФ займет юг Украины, выстроит линию обороны и сможет снова перебросить силы на северное направление, где сумеет добиться успеха – лишь в таком случае участие белорусской армии будет возможным. Сейчас такой сценарий выглядит очень маловероятным", - отметил эксперт.

Лебядко сообщил, что технику, в частности С-400 и "Искандеры", белорусы просто привезли и оставили – сейчас она не имеет ни одного озвученного правового статуса.

"Однако заявления о продаже этой техники вызывают сомнения. Дело в том, что для Путина выгоднее серьезное вооружение держать в Беларуси под своим контролем", - пояснил обозреватель.

Грозит ли Киеву новое наступление РФ

Ранее российские оппозиционные журналисты узнали, что в Кремле не отказались от идеи захватить Киев - там снова начали обсуждать такие планы. При этом Россия хочет закончить войну против Украины к осени этого года. У Путина на два разных варианта развития событий.

Но глава военной администрации столицы Николай Жирнов говорит, что признаков формирования войск Российской Федерации к северу от украинской границы для нового наступления на Киев не наблюдается.

"Сейчас, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси", - пояснил Жирнов.

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