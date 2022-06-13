От ВСУ не спрятались: украинские воины испепелили 3 российские "Грады" под Северодонецком

Украинские воины испепелили 3 российские "Грады" под Северодонецком/ Скрин из видео, Генштаб ВСУ

Украинские военные уничтожили три российские установки "Град", из которых оккупанты обстреливали Северодонецк, другие населенные пункты и позиции защитников Украины.

По технике российских захватчиков метко ударили с огнем из гаубиц М777. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Отмечается, что "Грады" заметили операторы ССО, когда вели разведку с помощью беспилотника.

Когда они установили точные координаты расположения техники, то эти данные передали артиллеристам Национальной гвардии Украины – воинам гаубичных расчетов М777.

"Точным огнем наши коллеги уничтожили 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что защитники Украины нанесли три мощных удара с воздуха по скоплению российских оккупантов на Юге. Украинские воины попали в скопление сил противника, нанеся значительные потери, и склад боеприпасов.

Напомним, бойцы Национальной гвардии в Харьковской области уничтожили живую силу российских войск и боекомплект артиллерийских снарядов с помощью беспилотника.

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