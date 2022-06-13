От ВСУ не спрятались: украинские воины испепелили 3 российские "Грады" под Северодонецком

Российскую технику уничтожили с помощью гаубиц М777.
Украинские военные уничтожили три российские установки "Град", из которых оккупанты обстреливали Северодонецк, другие населенные пункты и позиции защитников Украины.
По технике российских захватчиков метко ударили с огнем из гаубиц М777. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.
Отмечается, что "Грады" заметили операторы ССО, когда вели разведку с помощью беспилотника.
Когда они установили точные координаты расположения техники, то эти данные передали артиллеристам Национальной гвардии Украины – воинам гаубичных расчетов М777.
"Точным огнем наши коллеги уничтожили 3 из 4 установок вражеских РСЗО. Еще одна установка "Град" в результате обстрела была повреждена. Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что защитники Украины нанесли три мощных удара с воздуха по скоплению российских оккупантов на Юге. Украинские воины попали в скопление сил противника, нанеся значительные потери, и склад боеприпасов.
Напомним, бойцы Национальной гвардии в Харьковской области уничтожили живую силу российских войск и боекомплект артиллерийских снарядов с помощью беспилотника.
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