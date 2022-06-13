Оккупантов настигла "кара небесная" на Харьковщине: уничтожена живая сила и боекомплект противника

Оккупантов на Харьковщине настигла "кара небесная" / скриншот

Бойцы Национальной гвардии в Харьковской области уничтожили живую силу российских войск и боекомплект артиллерийских снарядов с помощью беспилотника.

Зрелищное видео удара по позиции противника показали в Facebook Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

На опубликованных кадрах видно, что вражеские солдаты, расслабившись, грузили боеприпасы, когда их накрыл украинский дрон.

"Кара небесная" - смертельный сюрприз для рашистов. Легкие БПЛА гвардейцев дистанционно тревожат пехоту оккупантов, унося жизнь и раня многих из них. Они заставляют врага постоянно держаться вблизи укрытий, сковывают и отвлекают значительные ресурсы", - рассказали о работе дронов наши защитники.

"Благодаря ювелирной работе бойцов спецназначения на Харьковщине была уничтожена живая сила противника и боекомплект артиллерийских снарядов именно с помощью дрона", – подчеркнули военные.

Напомним, что защитники Украины за сутки, 12 июня, нанесли три мощных удара с воздуха по скоплению российских оккупантов на Юге.

Задачу выполнили несколько украинских вертолетов и штурмовиков и один истребитель.

Также сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины на южном направлении ликвидировали большое число иностранных наемников – вероятно сирийцев.

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