Точный удар арты ВСУ: на Херсонщине ликвидировали сотни сирийских наемников

Бойцы ВСУ уничтожили сирийских наемников / Facebook Роман Бочкала

Бойцы Вооруженных сил Украины на южном направлении ликвидировали большое число иностранных наемников – вероятно сирийцев.

Об этом советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, сирийские наемники принимают участие в боевых действиях в населенном пункте Чкалово Херсонской области.

"Подтверждено наличие арабских наемников. По-настоящему. В Украине и точно сирийцы. И точное попадание украинской артиллерии. Более 200 убитых по самым низким оценкам. Экспресс-тур в Украину завершился", — добавил Арестович.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк Луганской области и создания условий для блокирования украинских подразделений, бои в настоящее время продолжаются.

Подразделения оккупантов также ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск Донецкой области.

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