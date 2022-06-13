Уничтожили штаб, склад боеприпасов и технику: бойцы ВСУ мощно ударили по оккупантах на Харьковщине

Бойцы ВСУ мощно ударили по оккупантам на Харьковщине/ скрин из видео

Артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили в Харьковской области штаб российских оккупантов, а также их склад боеприпасов и много техники.

Штаб и техника были размещены вблизи одного из населенных пунктов Харьковщины. Об этом сообщает в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

Отмечается, что местоположение техники и штаба определила аэроразведка Национальной гвардии. После этого данные передали артиллеристам Вооруженных сил Украины.

Артиллеристы успешно уничтожили цели.

"Гвардейцы также делали корректировку огня артиллерии и фиксацию результатов боевой работы", – говорится в сообщении.

В результате мощного удара были уничтожены:

склад боеприпасов,

1 плавучий бронетранспортер МТЛБ,

1 легковое авто – так называемый Z-мобиль,

бронетехника противника,

2 армейских грузовика, в одном из которых был боекомплект.

Ранее сообщалось, что защитники Украины нанесли три мощных удара с воздуха по скоплению российских оккупантов на Юге. Украинские воины попали в скопление сил противника, нанеся значительные потери, и склад боеприпасов.

Напомним, украинские военные с помощью гаубиц М777 уничтожили три российские установки "Град", из которых оккупанты обстреливали Северодонецк, другие населенные пункты и позиции защитников Украины.

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