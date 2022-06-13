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"Спалили" российские тиктокеры: ВСУ уничтожили "вагнеровцев" в Кадиевке

13 июня 2022, 13:09

В результате атаки по базе вагнеровцев могли погибнуть 20 российских наемников.

ВСУ уничтожили "вагнеровцев" в Кадиевке / Telegram Bochkala_WAR, скриншт

ВСУ 9 июня нанесли удар по базе ЧВК "Вагнер". Выяснилось, что наведение наши военные сделали благодаря видео из тиктока.

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью "НВ" отметил, что в результате атаки по базе вагнеровцев могли погибнуть 20 российских наемников.

Подтверждение этой информации можно найти в отчете боевиков по квазиреспублике в Луганской области. Там написано, что возле стадиона, где была расположена база, было 22 человека. Боевики описали только двух женщин пожилого возраста.

"Где еще 20? Непонятно. Они признают, что стадион был разрушен, поэтому можно предположить, что именно эти 20 человек, о которых в отчете ничего нет, – вагнеровцы, которые должны были погибнуть", – отметил Михайлов.

Читайте такжеНа оккупированной части Луганщины горит база "вагнеровцев" – журналистВагнеровцев обнаружили с помощью вирусного видео в тиктоке, которое сняли россияне.

"На видео нашли здание детско-юношеской спортивной школы в городе Кадиевка. Затем их там и нашли", – отметил исследователь.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области продолжаются очень тяжелые бои, а войска России не прекращают штурмовать населенные пункты, подконтрольные Украине. Сейчас ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян.

Напомним, бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области. Также они уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и 30 оккупантов.

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