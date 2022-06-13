Прославляла русскую армию и радовалась оккупации: на Черниговщине поймали коллаборантку

Коллаборантка / коллаж фото Нацполиции и ua.depositphotos.com

На Черниговщине сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая прославляла русских оккупантов и агитировала за них в Сети. Об этом говорят региональные правоохранители.

Следствие уже установило ‒ через месяц после начала полномасштабного военного российского вторжения, 25 марта 2022 года, женщина выложила в своем Telegram-канале текст, в котором прославляла русских оккупантов и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Затем она начала через канал распространять тезисы кремлевской пропаганды. 5 апреля подозреваемая выложила в Сеть еще один материал, в котором оправдывала действия страны-агрессора против Украины. В тексте она называла ложными сообщения о том, что русские оккупанты совершают в нашей стране военные преступления и отметила ‒ "оккупация отдельных регионов Украины справедлива".

Женщина теперь находится под следствием. Полиция и прокуратура поставили перед судом вопрос о скорейшем избрании ей меры пресечения.

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Напомним, ранее в оккупированном Херсоне произошел взрыв вблизи "администрации" коллаборантов. "Взрывной" инцидент произогел в кафе под названием "Ностальжи", которое расположено за Херсонским драмтеатром.

В помещении кафе оказались выбиты двери и разбиты окна. Коллаборанты впоследствии рассказывали, что взрыв никоим образом не коснулся территории вблизи "администрации".

До того Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева.

По словам правоохранителей, они открыли уголовное производство в отношении нардепа за коллаборационистскую деятельность. Ковалев давно уехал в Херсонскую область, всячески сотрудничает с оккупационными властями и не скрывает своей измены Украине.

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