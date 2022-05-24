Бандере на перевоспитание: Суд вынес молодому коллаборанту необычный приговор

Украинца, который агитировал за "русский мир", суд обязал выучить песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати".
В Кропивницком задержали 19-летнего коллаборанта из Харькова, который агитировал в собственных соцсетях за "русский мир". Парня задержали и выбрали необычное наказание. Об этом сообщает председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга.
Как известно, парень приехал в Кропивницкий сразу после российского вторжения на территорию Украины.
Суд признал парня причастным к насильственному изменению или свержению конституционного строя и назначил два года испытательного срока. За этот срок он должен выучить наизусть:
- гимн Украины;
- ІХ раздел Конституции о территориальном устройстве Украины;
- песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати";
- стихотворение Сосюры "Любите Украину".
Кроме того, он должен прочитать повесть Гоголя "Тарас Бульба" и роман Димарова "И будут люди".
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Напомним, в Энергодаре Запорожской области украинские партизаны мастерски взорвали подъезд, в котором живет предатель и бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик, который незаконно объявил себя "народным мэром" города. Предатель Шевчик получил множественные осколочные ранения.
На Запорожье партизаны помогли ВСУ уничтожить несколько артиллерийских систем и радиолокационные станции оккупантов. Военные РФ использовали такие станции для глушения связи и проведения разведки.
Недавно стало известно о том, что в Мелитополе Запорожской области украинцы взорвали рельсы перед поездом, в котором были оккупанты. Рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала.
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