Бандере на перевоспитание: Суд вынес молодому коллаборанту необычный приговор

Суд обязал коллаборанта выучить песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати" / Courtesy Photo, УНИАН

В Кропивницком задержали 19-летнего коллаборанта из Харькова, который агитировал в собственных соцсетях за "русский мир". Парня задержали и выбрали необычное наказание. Об этом сообщает председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга.

Как известно, парень приехал в Кропивницкий сразу после российского вторжения на территорию Украины.

Суд признал парня причастным к насильственному изменению или свержению конституционного строя и назначил два года испытательного срока. За этот срок он должен выучить наизусть:

гимн Украины;

ІХ раздел Конституции о территориальном устройстве Украины;

песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати";

стихотворение Сосюры "Любите Украину".

Кроме того, он должен прочитать повесть Гоголя "Тарас Бульба" и роман Димарова "И будут люди".

Читайте такжеСпецслужбы, ВСУ и партизаны в Мелитополе ударили по поставкам оружия на захваченные территории – мэр

Напомним, в Энергодаре Запорожской области украинские партизаны мастерски взорвали подъезд, в котором живет предатель и бывший депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик, который незаконно объявил себя "народным мэром" города. Предатель Шевчик получил множественные осколочные ранения.

На Запорожье партизаны помогли ВСУ уничтожить несколько артиллерийских систем и радиолокационные станции оккупантов. Военные РФ использовали такие станции для глушения связи и проведения разведки.

Недавно стало известно о том, что в Мелитополе Запорожской области украинцы взорвали рельсы перед поездом, в котором были оккупанты. Рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала.

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