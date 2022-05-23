Партизаны заставили рашистов паниковать: в Мелитополе взорвали рельсы

В Мелитополе партизаны взорвали рельсы, оккупанты в панике / bk55.ru, Reuters

В Мелитополе украинские партизаны продолжают свою подпольную деятельность. Они вновь подорвали железнодорожные пути, по которым происходит снабжение рашистов. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Украинские диверсанты подорвали пути в 2-3 км от мясокомбината. Оккупанты отправили на место происшествия бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.

Местные жители утверждают, что рашисты никак не могут успокоиться и продолжают поиски наших неуловимых партизан. Они снова мастерски скрылись с места происшествия и остались незамеченными. Но теперь по городу гоняет техника разъяренных оккупантов с автоматчиками и много машин с мигалками.

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Недавно стало известно о том, что в Мелитополе Запорожской области украинцы подорвали рельсы перед поездом, в котором были оккупанты. Рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала.

Напомним, в Энергодаре партизаны "передали привет" предателю и бывшему депутату от ОПЗЖ Андрею Шевчику, который объявил себя "народным мэром". Они взорвали подъезд сразу после того, как тот зашел в дом. Сообщалось, что Шевчук получил множественные осколочные ранения.

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