Партизаны заставили рашистов паниковать: в Мелитополе взорвали рельсы

Оккупанты в бешенстве пытаются найти украинских диверсантов, гоняют по городу с мигалками.
В Мелитополе украинские партизаны продолжают свою подпольную деятельность. Они вновь подорвали железнодорожные пути, по которым происходит снабжение рашистов. Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Украинские диверсанты подорвали пути в 2-3 км от мясокомбината. Оккупанты отправили на место происшествия бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.
Местные жители утверждают, что рашисты никак не могут успокоиться и продолжают поиски наших неуловимых партизан. Они снова мастерски скрылись с места происшествия и остались незамеченными. Но теперь по городу гоняет техника разъяренных оккупантов с автоматчиками и много машин с мигалками.
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Недавно стало известно о том, что в Мелитополе Запорожской области украинцы подорвали рельсы перед поездом, в котором были оккупанты. Рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала.
Напомним, в Энергодаре партизаны "передали привет" предателю и бывшему депутату от ОПЗЖ Андрею Шевчику, который объявил себя "народным мэром". Они взорвали подъезд сразу после того, как тот зашел в дом. Сообщалось, что Шевчук получил множественные осколочные ранения.
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