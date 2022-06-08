Обрадовался приходу рашистов: против нардепа-коллаборанта открыли дело

ГБР возбудило уголовное дело против нардепа-коллаборанта https://24tv.ua/ru/dbr-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-nardepa-kollaboranta-kovaleva_n2004661 / 24 канал

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева, сообщает пресс-служба ведомства 8 июня.

В ГБР отметили, что открыли уголовное производство в отношении народного депутата за коллаборационную деятельность. Ковалев всячески сотрудничает с оккупационными властями и не скрывает этого.

Что известно о коллаборанте:

депутат сотрудничает с оккупационными силами России на временно оккупированной территории Херсонской области.

подконтрольные депутату предприятия поставляют пищевую продукцию в Крым с последующей реализацией на территории России, а также завозят в Херсонскую область горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.

обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, в городе Голая Пристань Херсонской области.

Известно, что в Facebook Ковалев рассказал о важном для него заседании фермеров, куда приехал представитель путинской администрации Сергей Кириенко. Народный депутат пошел на сотрудничество с оккупантами и обсуждал, какова будет дальнейшая ситуация с аграриями в регионе.

Ковалев написал разные басни, что оккупанты якобы навсегда пришли на территорию Херсонщины. А аграрный сектор понемногу интегрируется в экономическую модель России.

Кроме аграрных вопросов, обсуждали и статус Херсонской области. Повторюсь, Россия навсегда и тесная интеграция с Россией уже происходит, – написал Ковалев и формально признал свою измену.

В "Слуге народа" уже отреагировали на сообщение депутата - редставители партии подчеркнули, что 28 мая сделали совместное заявление о ситпуации с Алексеем Ковалевым. Тогда нардеп добровольно находился на временно оккупированных территориях Херсона и общался с российскими военными. Адекватных объяснений от него народные депутаты не получили, поэтому решили исключить его из фракции.

Тогда же они обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с требованием возбудить соответствующее уголовное дело.

Напомним, ранее разведка Минобороны Великобритании отметила успех украинских военных в контратаке против русских оккупантов в Херсонской области.

Среди успехов, которых уже удалось достичь ВСУ на юго-западе области, британцы особо отметили возвращение ими контроля над восточным берегом реки Ингулец.

До того представители оперативного командования "Юг" сообщали, что в ночь на 7 июня в южном направлении украинская армия при помощи авиации успешно атаковала позиции русских оккупантов.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с самолетами и вертолетами уничтожили 26 российских оккупантов и 10 единиц вражеской техники, среди которой – танк и шесть единиц бронированной техники, два автомобиля и гаубица.

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