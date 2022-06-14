"В РФ думали, что мир их за это порвет": другие страны упустили шанс остановить войну – Арестович

Мир ничего не сделал РФ после Бучи – Арестович/ УНИАН

Мир ничего не сделал, чтобы наказать страну-агрессора Россию после того, как открылись факты зверств российской армии в Буче и других населенных пунктах под Киевом.

После этого российские оккупанты еще больше почувствовали безнаказанность, и теперь вообще не боятся, что им придется отвечать за свои действия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Поскольку теперь РФ не так боится реакции Запада, она может объявить, что "присоединяет" к себе Херсонскую и большую часть Запорожской области, говорит Арестович. Потому что теперь в Кремле поняли, что им за такие действия может ничего не быть.

Путин видит, что после подобных действий нет ответной реакции от европейских государств и от США – например, ужесточения санкций или предоставления дополнительного оружия Украине.

Именно после Бучи нужно было действовать, считает советник председателя ОП. Ведь тогда российский диктатор Путин и его приспешники очень испугались.

"Поэтому они были так добры на переговорах. Поэтому они тогда откладывали наступление на Донбассе, потому что думали, что их мир "порвет" после совершенных зверств. А мир ничего не сделал после Бучи. Ну какой-то пакет санкций, разговоры об оружии. И они поняли: "А что тут бояться. Если нам после массовых зверств, пыток в ХХІ веке нам ничего не "прилетело", то почему бы не объявить "единство народов". И тогда России удалось навязать диалог Западу", – говорит Арестович.

Ранее сообщалось, что украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от временно оккупированного Херсона. Защитники Украины метко бьют по скоплениям захватчиков артиллерией на южном направлении, рассказал Арестович.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что армия РФ хочет пробить путь с Богородичного на Славянск. Кроме этого, оккупанты планируют развить наступление в еще двух местах в Донецкой области. Они перегруппировываются и стягивают силы на Лиманское направление.

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