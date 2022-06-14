ВСУ наводят ужас на оккупантов, в бой готов идти один из 10 солдат - перехват СБУ

Оккупантам страшно идти на прямое столкновение с ВСУ / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только один из десяти путинских солдат готов к прямому столкновению с украинскими защитниками.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который перехватила и опубликовала в Facebook СБУ.

"У нас много кто (неценз. - ред.) отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?", – рассказал жене оккупант.

Отметим, обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские военные массово стараются избегать прямых боевых столкновений и дезертировать.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения в Украину сотни солдат РФ были уволены из-за отказа участвовать в войне. Согласно данным, которые удалось получить изданию The Wall Street Journal, российская армия сократилась на несколько сотен военных — их уволили.

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