ВСУ наводят ужас на оккупантов, в бой готов идти один из 10 солдат - перехват СБУ

Один из оккупантов пожаловался жене, что со всего батальона в бой пошли лишь тридцать человек.
Российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только один из десяти путинских солдат готов к прямому столкновению с украинскими защитниками.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который перехватила и опубликовала в Facebook СБУ.
"У нас много кто (неценз. - ред.) отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?", – рассказал жене оккупант.
Отметим, обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.
Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские военные массово стараются избегать прямых боевых столкновений и дезертировать.
Кроме того, после начала полномасштабного вторжения в Украину сотни солдат РФ были уволены из-за отказа участвовать в войне. Согласно данным, которые удалось получить изданию The Wall Street Journal, российская армия сократилась на несколько сотен военных — их уволили.
Другие новости:
- Путинские солдаты чуть не убили своего генерала, который гнал их в бой - перехват СБУ
- "Просто ад для нас": оккупанты шокированы, как ВСУ поливают их огнем под Херсоном
- Каждую ночь в село приходят, партизаны, хотим убежать: новый перехват СБУ разговоров оккупантов