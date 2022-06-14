УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ наводят ужас на оккупантов, в бой готов идти один из 10 солдат - перехват СБУ

14 июня 2022, 10:44

Один из оккупантов пожаловался жене, что со всего батальона в бой пошли лишь тридцать человек.

война в Украине
Оккупантам страшно идти на прямое столкновение с ВСУ / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только один из десяти путинских солдат готов к прямому столкновению с украинскими защитниками.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который перехватила и опубликовала в Facebook СБУ.

"У нас много кто (неценз. - ред.) отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?", – рассказал жене оккупант.

Отметим, обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские военные массово стараются избегать прямых боевых столкновений и дезертировать.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения в Украину сотни солдат РФ были уволены из-за отказа участвовать в войне. Согласно данным, которые удалось получить изданию The Wall Street Journal, российская армия сократилась на несколько сотен военных — их уволили.

Другие новости:

война в Украине СБУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:44

ВСУ устроили салют: в воздух взлетели вражеские "Ураганы" и подразделение МТЗ

11:43

"Спектакли на могильнике": оккупанты запустят шоу в разбомбленном драмтеатре в МариуполеВидео

11:15

"Мы освободим наш Крым": Зеленский заявил, что Украина вернет аннексированный полуостровВидео

11:13

"В РФ думали, что мир их за это порвет": другие страны упустили шанс остановить войну – АрестовичВидео

11:08

Войскам РФ удалось немного продвинуться возле Харькова - британская разведкаВидео

Реклама
10:49

Тимур Мирошниченко довел до слез поклонников видео с детьми после 100-дневной разлукиВидео

10:44

ВСУ наводят ужас на оккупантов, в бой готов идти один из 10 солдат - перехват СБУ

10:41

Сожгли БМП дотла: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили скрывавшихся в лесу оккупантовВидео

10:10

"Они разъехались, чтобы меня пропустить": украинец угнал набитый оружием "Урал" из-под носа оккупантов

10:09

Владимир Дантес показал романтичный поцелуй от Даши Кацуриной

10:09

В войне близок перелом, оккупанты меняют тактику - военный экспертВидео

09:56

Скоро нечем будет воевать: разведка Британии предупредила о проблемах с оружием в армии РФВидео

09:45

Лучше бы они вместо кандидатства Украины в ЕС дали бы оружие - АрестовичВидео

09:24

73-летний Оззи Осборн перенес серьезную операцию - что известно о состоянии Принца Тьмы

09:17

Ракетный удар по Одессе: оккупанты ударили двумя ракетами Оникс, прогремел взрывВидео

09:16

Армия РФ хочет пробить путь с Богородичного на Славянск: в Генштабе рассказали о ситуации на фронтеВидео

09:03

Только "простой и прямой мордобой": Арестович объяснил, что остановит Путина

09:03

Буря разразится не позже конца лета: как дальше будет развиваться война в Украинемнение

08:40

Оккупанты ночью ударили "Ураганами" по жилым домам на Днепропетровщине – деталиФотоВидео

08:38

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2022: Львам – испытания судьбы, Девам – большие деньги, Стрельцам – чужие секретыВидео

Реклама
08:22

Макрон не приедет в Киев 15 июня - посольство ФранцииВидео

08:00

"ВСУ хорошо вломили оккупантам артиллерией": Арестович рассказал о боях под ХерсономВидео

07:57

ВСУ отбили две вертолетные атаки и провели воздушный бой с российским Су-35

07:01

"Не нужно балансировать между Украиной и РФ": Зеленский призвал Шольца к более уверенной поддержке Киева

06:30

Украина пойдет на мирные переговоры с РФ, если Кремль будет намерен положить конец войне - Зеленский

06:21

Почему Украина вправе требовать от Запада вооружения, а не проситьмнение

05:20

Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пионВидео

05:00

На Западе боятся победы Украины – Шольц, Макрон и Драги приедут, чтобы давить на Зеленского – ЖдановВидео

04:20

Мощные грозы и сильнейший шторм: синоптики предупредили о серьезном похолодании в УкраинеВидео

03:51

Связь с космосом потеряна: Жанна Агузарова перешла на сторону рашистов

03:20

ВСУ готовятся к большому наступлению: успехи на юге отвлекают врага от Донбасса - аналитикВидео

02:47

Панин оскорбил россиян и наговорил себе на статью: " Все мерзавцы, подлецы, преступники и идиоты"

02:43

"Вам со мной не скучно?": Волочкова решила удивить расставленными ногами со свечой в руках

02:40

Северодонецк сам "блокирует" наступление оккупантов - военный экспертВидео

02:10

Пионы будут долго и пышно цвести: все секреты ухода за "царем цветов"Видео

01:33

Война станет позиционной: Жданов сказал, когда РФ ослабит наступлениеВидео

00:51

Приметы на 14 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13 июня, понедельник
23:50

Полнолуние 14 июня: 5 вещей, которые принесут деньги в СуперлуниеВидео

23:39

Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов удалось освободить от оккупантовВидео

23:14

"Оккупанты радостно продвигаются": на Харьковском направлении случилась маленькая зрада - АрестовичВидео

Реклама
22:54

Судьба Украины – возвращать и укреплять: Зеленский разнес посягательства Путина на украинские землиВидео

22:48

Перец будет крупным и сладким: как приготовить самое эффективное удобрение своими рукамиВидео

22:39

Кабмин запретил экспорт угля и газа из УкраиныВидео

22:14

США наверняка отдаст ВСУ все необходимое им оружие - глава ПентагонаВидео

22:08

Улетели еще 10 миллионов: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 под ИзюмомВидео

21:54

Цены на гречку: эксперты спрогнозировали, когда стоимость упадет и закончится дефицитВидео

21:53

Украина победит в войне против России благодаря "трем китам" - ЕрмакВидео

21:52

Россия собралась до 1 сентября аннексировать Мариуполь и Донецкую область – советник мэраВидео

21:33

В ВСУ грузинские бойцы сложным дальним выстрелом из "Стугны" сожгли в пепел технику оккупантовВидео

21:24

Шольц ответил на жесткую критику из-за задержки поставок вооружения УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять