Сотни солдат РФ отказываются воевать в Украине и бегут из армии - WSJ

В Нальчике уволили 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии за отказ воевать в Украине.
После начала российской агрессии против Украины сотни солдат РФ были уволены из-за отказа участвовать в войне.
Согласно данным, которые удалось получить изданию The Wall Street Journal, российская армия сократилась не несколько сотен военных — их уволили.
При этом в публикации также упоминается решение гарнизонного военного суда в Нальчике по делу об увольнении 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии за отказ воевать в Украине.
Как пишет издание, ссылаясь на определенные документы, военные аналитики и украинские чиновники убеждены, что количество "отказников" может быть значительно больше.
По словам одного из представителей Пентагона, только в апреле российская армия потерпела серьезное поражение и потеряла тысячи своих солдат и единиц боевой техники. Кроме того, проблемы армии рф усугубляются систематическим дезертирством и неповиновением военнослужащих, что наблюдаются почти во всех военных формированиях страны-агрессора.
В то же время российские власти не спешат строго наказывать "отказников", ведь опасаются огласки. Главным наказанием за отказ идти в бой с украинцами является увольнение со службы, ведь юридических оснований для начала уголовного преследования тех, кто отказывается воевать в Украине, у России нет, потому что официально войну Украине она не объявляла.
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Ранее сообщалось о том, что представители полицейского спецотряда ОМОН из Республики Хакасия отказались участвовать в войне против Украины.
11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать в "спецоперации" в Украине.
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