Сотни солдат РФ отказываются воевать в Украине и бегут из армии - WSJ

Бойцы Росгвардии массово отказываются воевать в Украине / Facebook/rosgvard

После начала российской агрессии против Украины сотни солдат РФ были уволены из-за отказа участвовать в войне.

Согласно данным, которые удалось получить изданию The Wall Street Journal, российская армия сократилась не несколько сотен военных — их уволили.

При этом в публикации также упоминается решение гарнизонного военного суда в Нальчике по делу об увольнении 115 бойцов одного из подразделений Росгвардии за отказ воевать в Украине.

Как пишет издание, ссылаясь на определенные документы, военные аналитики и украинские чиновники убеждены, что количество "отказников" может быть значительно больше.

По словам одного из представителей Пентагона, только в апреле российская армия потерпела серьезное поражение и потеряла тысячи своих солдат и единиц боевой техники. Кроме того, проблемы армии рф усугубляются систематическим дезертирством и неповиновением военнослужащих, что наблюдаются почти во всех военных формированиях страны-агрессора.

В то же время российские власти не спешат строго наказывать "отказников", ведь опасаются огласки. Главным наказанием за отказ идти в бой с украинцами является увольнение со службы, ведь юридических оснований для начала уголовного преследования тех, кто отказывается воевать в Украине, у России нет, потому что официально войну Украине она не объявляла.

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Ранее сообщалось о том, что представители полицейского спецотряда ОМОН из Республики Хакасия отказались участвовать в войне против Украины.

11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать в "спецоперации" в Украине.

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