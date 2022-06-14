Силы обороны Украины уже в 10 километрах от центра Изюма – аналитики

Армия Украины приближается к Изюму - аналитики / Коллаж Генштаб ВСУ, OSINT-аналитик Ukraine Battle Map

Армия Украины, вероятно, освободила село Придонецкое в Изюмском районе Харьковской области. Украинские военные подразделения уже могут находиться в лесах как минимум в 10 километрах от центра Изюма.

Как сообщает OSINT-аналитик Ukraine Battle Map (разведка по открытым данным, - ред.), ВСУ удалось освободить село Придонецкое неподалеку от захваченного российскими оккупационными войсками Изюма Харьковской области.

Согласно этим данным, силы обороны Украины уже в лесах как минимум в 10 километрах от центра Изюма.

В то же время специалисты Института изучения войны указывают, что украинская армия смогла отвоевать села Заводы и Спеваковка Изюмского района.Читайте такжеВойска РФ построили мост к Изюму и намерены наступать на Славянск и Северск – ISW

Официальных данных от Минобороны и Генштаба по этой информации нет.

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Ситуация в Харьковской области

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 13 июня заявил, что войска РФ в Харьковской области медленно продвигаются на севере и востоке, по пути захватывая населенные пункты в "серой зоне". По его словам, в последние несколько дней россияне бьют по Харькову ствольной артиллерией.

В разведке Великобритании 14 июня рассказали, что оккупационной армии России впервые за несколько недель, вероятно, удалось достичь небольшого продвижения на Харьковском направлении.

Российские оккупационные войска по-прежнему обстреливают Харьковскую область. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 14 июня, заявил, что в результате обстрелов 1 человек погиб. Пятеро людей, среди них трое детей, получили ранения.

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