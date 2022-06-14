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Войскам РФ удалось немного продвинуться возле Харькова - британская разведка

14 июня 2022, 11:08

Оккупанты обстреливают населенные пункты области.

Оккупанты
Войскам РФ удалось немного продвинуться возле Харькова / фото УНИАН, Reuters

В Британской разведке сообщают, что основными оперативными усилиями России остается наступление на Северодонецкий карман на Донбассе.

Западная группа войск РФ, вероятно, впервые за несколько недель достигла небольшого продвижения на харьковском направлении, сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что в результате обстрелов области в пгт. Печенеги погибла 35-летняя женщина, ее 3-месячный ребенок получил ранения.

В селе Малиновка пострадали 11-летний мальчик и 17-летняя девушка. Два человека ранены в поселке Жуковского и в селе Завгородне, а в Харьковском районе из-за попадания четырех российских ракет произошел пожар в складских помещениях, горели грузовые автомобили.

Читайте такжеПод Харьковом ликвидировали самого знаменитого бурята-вагнеровеца ВахуОтметим, что оккупационные войска России ведут подготовку к новым атакам позиций сил обороны Украины. На Харьковском направлении захватчики укрепляют личный состав. Удары по украинским территориям могут быть нанесены, в том числе, и с оккупированного Крыма, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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