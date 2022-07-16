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500 бурятов драпанули из Украины, услышав взрывы от ракет HIMARS

16 июля 2022, 14:50

Солдат бурятской национальности первыми бросают на фронт.

война, буряты
500 бурятов драпанули из Украины, услышав взрывы HIMARS / скриншот

Боевой дух среди русских солдат на нуле. Особенно тяжело приходится солдатам бурятской национальности.

После того как на вооружении ВСУ появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS, они массово отказываются воевать в Украине, рассказали в сюжете "Военного телевидения".

Стало известно, что около полутысячи бурят сбежали из Украины из-за больших потерь на фронте. Мол, именно их с первых дней российского вторжения отправили в Украину. Многие представители именно этого этноса погибли в первые дни войны, говорят местные правозащитники. Мол, их не жалко, они не ценный генофонд и т.д.

Также в сюжете рассказали, что недавно группа военных из Бурятии выпрыгнула из автобуса, которым их принудительно пытались вернуть на фронт.

Напомним, в российском регионе Бурятия, откуда идет поток живой силы на войну в Украине, разгорелся настоящий бунт из-за высоких потерь оккупантов.

Жены "боевых бурятов" записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с требованием вернуть их мужей домой.

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