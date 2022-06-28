Бунт в РФ: жены "боевых бурятов" Путина потребовали вернуть их мужей из Украины

Военные РФ - буряты / warfare.com.ua

В российском регионе Бурятия, откуда идет поток живой силы на войну в Украине, разгорелся настоящий бунт из-за высоких потерь оккупантов.

Жены "боевых бурятов" записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с требованием вернуть их мужей домой, пишет Сибирь.Реалии.

Отмечается, что военных из Бурятии отправили на войну в Украине обманом. Военные отправились в январе на "учения" и сейчас находятся в Украине, сообщила одна из участниц Вера Партилхаева.

"С 24 февраля они участвуют в спецоперации. Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести", – сказали жены военных в видеообращении. По их словам, военные четыре месяца находятся в военно-полевых условиях, многие болеют простудой.

"Телевидение не предает огласке этот беспредел! Все боятся, дана команда молчать! Пусть будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужей на родину", – пишет Вера Партилхаева в своих соцсетях, обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову.

По ее словам, к Цыденову обращались жены военных из пятой танковой Тацинской бригады. Известно минимум о 30 погибших из этого подразделения.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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