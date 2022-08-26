У Путина назвали четыре основания для применения Россией ядерного оружия

Россия пока не применяла в Украине тактическое ядерное оружие либо же оружие с обедненным ураном, сказал Медведев.
Россия якобы может применить ядерное оружие только в целях своей самообороны, сказал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев французскому телеканалу LCI.
Медведев перечислил четыре основания, на которых РФ может применить ядерное оружие:
- старт ядерных ракет противника,
- применение им ядерного оружия,
- нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием,
- иные действия, которые грозят существованию России.
По его словам, на данный момент таких действий не происходит.
Также он отметил, что "Россия пока не применяла в Украине тактическое ядерное оружие либо же оружие с обедненным ураном".
Ядерная угроза со стороны Беларуси
Ранее Путин выразил намерение передать Беларуси ракетные комплексы Искандер-М с потенциалом ядерного заряда. В Минобороны США начали критиковать российского диктатора за такое намерение и назвали эту идею безответственной.
"Я не могу придумать ничего более безответственного, чем руководитель на высоком посту, который говорит о ядерном оружии в этом случае", – подчеркнул чиновник Минобороны США.
Напомним, в июне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию быть готовой к использованию ядерного оружия. Об этом он заявил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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