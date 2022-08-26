"Их ничего не спасет": Лукашенко угрожает Западу белорусскими самоетами с ядерным оружием

Лукашенко угрожает Западу белорусскими самолетами с ядерным оружием/ Reuters, Минобороны Беларуси

Александр Лукашенко заявил, якобы белорусские самолеты уже прошли переоборудование, после чего они готовы нести ядерное оружие.

Об этом он сказал во время выступления на одном из предприятий, сообщает reform.by. Озвучив такую информацию, самопровозглашенный белорусский президент разразился угрозами западным государствам, якобы им нужно остерегаться удара со стороны Беларуси.

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!" – начал разбрасываться угрозами белорусский "президент".

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Лукашенко обсуждал с Путиным переоборудование самолетов еще в июне этого года. Тогда российский диктатор предложил приспособить для возможности нести ядерное оружие штурмовики Су-25.

Ядерная угроза со стороны Беларуси

Ранее Путин выразил намерение передать Беларуси ракетные комплексы Искандер-М с потенциалом ядерного заряда. В Минобороны США начали критиковать российского диктатора за такое намерение и назвали эту идею безответственной.

"Я не могу придумать ничего более безответственного, чем руководитель на высоком посту, который говорит о ядерном оружии в этом случае", – подчеркнул чиновник Минобороны США.

Напомним, в июне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию быть готовой к использованию ядерного оружия. Об этом он заявил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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