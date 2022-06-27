Ядерные Искандер-М режиму Лукашенко: в Пентагоне ответили на угрозы Путина

Более безответственного заявления, чем сделал Путин, сложно представить - Пентагон / Коллаж Reuters, УНИАН

Невозможно представить чего-либо более безответственного, чем заявление лидера государства, который говорит о готовности поставить ракетные комплексы с потенциальным ядерным зарядом. Об этом заявили в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки.

Репортер издания Foreign Policy Джек Детч в своем Twitter-аккаунте процитировал высокопоставленного представителя Пентагона, который подверг критике главу РФ Владимира Путина, выразившего намерение передать Беларуси ракетные комплексы Искандер-М с потенциалом ядерного заряда.

"Я не могу придумать ничего более безответственного, чем высокопоставленный руководитель, который говорит о ядерном оружии в этом случае", - подчеркнул чиновник Минобороны США.

Путин собрался передать Беларуси ракетные комплексы Искандер-М

25 июня глава Кремля Владимир Путин заявил, что в течение нескольких месяцев Россия передаст Беларуси оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М. Причем он намекнул на возможность использовать такие комплексы с ядерным зарядом.

"Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси комплексы Искандер М, которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Причём как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин.

Также он предложил Лукашенко провести доработку самолетов Су-25, которые находятся на вооружении республики Беларусь, и начать подготовку летного состава.

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