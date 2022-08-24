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Смертельный номер для Путина и Лукашенко: Касьянов рассказал, чем чревато вторжение Беларуси

24 августа 2022, 18:10

Если Лукашенко бросит белорусскую армию против Украины, этим он подпишет себе смертный приговор.

Касьянов, Лукашенко, Путин
Если Беларусь пойдет в наступление на Украину, Лукашенко и Путин сильно об этом пожалеют / Коллаж УНИАН, Reuters

Если Украина нанесет удары по российским базам в Беларуси, это будет сигналом белорусскому обществу к отстранению Лукашенко от власти.

Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

По его словам, в Беларуси никто не хочет воевать: 8 из 10-ти белорусов не хотят воевать с Украиной, а 10 из 10-ти – вообще не хотят воевать.

"Если Лукашенко бросит белорусскую армию против Украины, тем самым он подпишет себе смертный приговор. Ведь эта армия либо побросает оружие и разбежится, либо перейдет на нашу сторону", - говорит Касьянов.

По словам эксперта, если это произойдет, то для усмирения Беларуси Путину придется снимать войска с фронта и перекидывать в Беларусь, чтобы навести там порядок. Потому что других резервов у него нет.

"Для усмирения Беларуси ему нужно будет снять с фронта группировку где-то в 50 тысяч человек. А сейчас на фронте где-то 150 тысяч… Представьте, что будет, если треть российской армии уйдет в Беларусь и станет сражаться не только с украинской армией, но и с белорусским народом, который уже сыт по горло и Лукашенко, и кремлевским режимом", - сказал Касьянов.

И добавил, что для Путина такая ситуация станет смертельным номером.

Вторжение Беларуси - новости:

война в Украине Юрий Касьянов вторжение Беларуси в Украину
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