Мобилизация после "референдумов" обернется коллапсом РФ, Москва терпит поражение в Украине – эксперт

Мобилизация в России не поможет Москве в войне против Украины - эксперт / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Страна-агрессор Россия после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных районах Донбасса, Херсонщины и Запорожчины может объявить всеобщую мобилизацию. Однако Москва уже терпит стратегическое поражение в Украине, и такие меры только ускорят коллапс российского государства. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что после псевдореферендумов в России могут сделать заявление, согласно которому огневое влияние на оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области является, мол, посягательством на "российские территории".

Впрочем, если Москва действительно пойдет на такой шаг, это только ускорит коллапс Российской Федерации.

"Такое (объявление мобилизации в РФ) может произойти. Надо понимать, что мы должны к этому быть готовыми. Они терпят стратегическое поражение. Этим, мобилизацией, они только ускорят свой коллапс", - подчеркнул Петр Черник.

Война России против Украины

Госдума России 20 сентября приняла поправки в Уголовный кодекс. Теперь там появились понятия "военное время" и "мобилизация". Самовольное оставление части и добровольная сдача в плен может обернуться человеку лишением свободы сроком до 10 лет.

Российские коллаборанты и оккупанты объявили о так называемых "референдумах" на захваченных районах Донбасса, Херсонщины и Запорожчины.

Данные "мероприятия" направлены на аннексию украинских территорий и запланированы на период с 23 по 27 сентября.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал планы РФ по "референдумам" шантажом и проявлением страха, связанного с угрозой разгрома армией Украины российских оккупационных войск.

Ермак подчеркнул, что угрозу можно отразить только силой, и Киев решить этот вопрос.

Смотрите видео ТСН – планы РФ по референдумам обречены на провал

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