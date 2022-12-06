До войны делал туалетную бумагу: ВСУ ликвидировали "ценного" кадра армии РФ

На войне в Украине был ликвидирован российский оккупант, который до мобилизации изготавливал туалетную бумагу.
Павла Зуева похоронят в Набережных Челнах. 35-летний оккупант до отправки на войну в октябре работал на Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
"В соцсетях найдены странички Зуева, которые подтверждают его мирную профессию по производству туалетной бумаги. Так же из фотоальбома следует, что Павел срочную службу проходил в погранвойсках ФСБ", - сообщил расследователь.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.
Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.
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