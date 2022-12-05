ВСУ преподали последний урок наглому оккупанту / t.me/OSINTGeorgia, соцсети

ВСУ ликвидировали российского оккупанта, которой решил "выбить нечисть из родной Украины". Родом 59-летний Сергей Лашков был из Запорожья.

Как сообщил в Telegram OSINT-эксперт, расследователь Ираклий Комахидзе, будущий предатель закончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО. На Дальнем Востоке дослужился до капитана, потом ушёл на службу в милицию, откуда уволился подполковником. Семья переехала в Санкт-Петербург, где у него были дети и внуки.

Некролог оккупанта / t.me/OSINTGeorgia

"Последний раз на связь с родными вышел на связь 31 октября, когда в составе разведроты "шел туда, не зная куда". Ликвидирован 4 ноября. Похороны запланированы на следующую неделю. Его дочь Ольга Бабич, которая и опубликовала некролог, задается риторическим вопросом - "За какую Родину он погиб? За Россию? Или хотел выбить нечисть из родной по рождению Украины?", - сообщил Комахидзе.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали под Херсоном российского оккупанта Александра Артемьева, служившего в "знаменитой" 9-й роте. Захватчик, которому на момент гибели было 56 лет, с 1984 года служил в Афганистане. В августе 2022 года он пошел воевать против украинцев как доброволец.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Алексея Байматова, который любил фотографироваться на фоне чужих могил. В соцсетях удалось найти страницы 29-летнего оккупанта. Содержание аккаунтов четко демонстрирует уголовно-воровской менталитет захватчика.

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