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Боевики из "администрации ЛНР" сбежали из Сватово, ВСУ приближаются - Гайдай

24 декабря 2022, 13:19
Как говорит военный губернатор Луганщины Сергей Гайдай, ВСУ в тяжелых боях, но продвигаются к городу Сватово (важному центру).
ВСУ, Гайдай
Боевики из "администрации ЛНР" сбежали из Сватово, ВСУ приближаются - Гайдай / t.me/luhanskaVTSA и УНИАН

Бойцы ВСУ в жестоких боях продвигаются к городу Сватово (Луганская область). Об этом сообщил губернатор региона Сергей Гайдай.

"Пока все стабильно. Отражали наступления и в Стельмаховке, и в Белогоровке. Оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты, которые были недавно оккупированы. По Невскому и Макеевке стреляют постоянно. Иногда и танки пытаются где-то прорваться. Могу сказать, что из Сватового "администрация" так называемых "ЛНР" уехала в Луганск", — отметил чиновник.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Другие новости:

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