"Погода идет на пользу ВСУ на Луганщине": Гайдай рассказал, где украинские бойцы добиваются успехов

Сергей Гайдай рассказал, где украинцы бойцы добиваются успехов/ коллаж фото УНИАН и Facebook С. Гайдая

Морозы (и холодная погода в целом) способствует продвижению ВСУ на определенных направлениях в Луганской области − на Сватовском и Кременском. З таким заявлением в телеэфире выступил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время позитивных новостей, которые позволят развить успех ВСУ", - сказал чиновник.

Как говорит Гайдай, на Бахмутском направлении, в частности, в районе села Белогоровка, россияне активно применяют артиллерию и авиацию –для того, чтобы прорвать оборону ВСУ. "В Белогоровке ситуация самая тяжелая, но поселок наш, круглосуточные вражеские атаки наши защитники отбивают. […] Партизаны в Луганской области регулярно подсказывают, куда целиться нашей артиллерии", - говорит он.

Война России против Украины

Недавно заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слова заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова. Он отметил, что война России против Украины вряд ли закончится весной в будущем году. По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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