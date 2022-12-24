"Голышом пойдут на позиции ВСУ": Подоляк назвал трех "китов", на которых еле держится армия РФ

В армии РФ умеют много говорить, но своих солдат отправляют на поле боя с устаревшими боеприпасами и без необходимой амуниции, говорит советник главы ОП.

Михаил Подоляк назвал слабые места российской армии/ Офис президента Украины, Минобороны РФ

Армия страны-агрессора России находится в плачевном состоянии. РФ в войне против Украины пытается взять верх, применяя побольше живой силы, устаревших советских снарядов и крылатых ракет.

Однако с обеспечением войска у оккупантов серьезные проблемы. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "FREEDOM".

По его словам, есть три составляющие состояния армии России на это время:

1. Первая составляющая состоит в том, что российское войско – это армия "плакатного типа", в которой лишь много говорят. Они не могут нормально тренировать личный состав, поэтому берут Бог весть кого и отправляют на фронт. Часть людей отправляют учиться у белорусских инструкторов.

2. Вторая составляющая – отсутствие амуниции. В РФ очень слабый военно-промышленный комплекс. Они готовят "Сарматы" и "Ярсы", чтобы пугать мир, но не могут обеспечить свое войско всем необходимым.

3. Третья составляющая – тотальные кражи чиновниками.

Также Подоляк рассказал о том, что у российских оккупантов есть три составляющие ведения войны.

"Мы очень точно понимаем тип войны, которую ведет Российская Федерация, и пытаемся нашим партнерам это объяснить. У россиян есть три составляющие: это живая сила, снаряды советских времен и крылатые ракеты для геноцида гражданского населения", – говорит советник председателя ОП.

Он подчеркнул, что Путин и Шойгу врут о якобы реформировании своей армии.

"Россия – это страна, которая очень нетехнологична, и только пока ресурсно может продержаться. Ресурсно – это определенный объем военной техники, целевых денег и мобилизованных, которые будут голышом идти на позиции", – отмечает Подоляк.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) ранее отмечали, что российские оккупанты уже несколько месяцев не могут захватить Бахмут в Донецкой области. Они бросают туда основные свои силы, но успеха нет. В связи с этим в российской армии усилился раскол.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус ранее отмечал, что есть три фактора, которые могут разрушить российское войско:

сможет ли Россия получить дополнительные беспилотники от Ирана;

сможет ли получить дополнительные ракеты и боеприпасы из Ирана или Северной Кореи;

как быстро российские оккупанты осознают размеры потерь своего войска и бессмысленность войны, развязанной диктатором РФ Путиным.

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