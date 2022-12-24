ВСУ уничтожили оккупанта Владимира Соловьева: украинский офицер выложил фото

ВСУ ликвидировали трех оккупантов. Двое из них имели воинское звание капитан, а третьего звали Владимир Соловьев – как известного пропагандиста.

ВСУ уничтожили оккупанта Владимира Соловьева / коллаж фото УНИАН и Анатолий Штефан

Бойцы Вооруженных сил Украины провели успешную операцию по ликвидации трех российских оккупантов. Об этом сообщил известный блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан (позывной − "Штирлиц").

По его информации, двое из них были в звании капитана, а третий был полный тезка и однофамилец известного русского пропагандиста − Владимир Соловьев (правда, его звание пока неизвестно).

Кроме того, Штефан также выложил фото ликвидированных российских оккупантов.

"Капитан запаса Владимир Дегтяренко успешно демобилизован. Капитан Степан Полетаев успешно демобилизован. Оккупант с неизвестным званием Владимир Соловьев успешно демобилизован", – написал он.

Капитан Дегтяренко / Анатолий Штефан

Капитан Полетаев / Анатолий Штефан

Напомним, ранее сообщалось о том, что на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

До того сообщалось о том, что российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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