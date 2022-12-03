Был Бесик - да весь вышел: ВСУ ликвидировали оккупанта с экзотическим именем

ВСУ ликвидировали оккупанта с экзотическим именем - Бесорион / коллаж фото УНИАН

В Украине бойцы ВСУ ликвидировали русского оккупанта (уроженца города Гали времено оккупированной Абхазии, Грузия) Бесориона "Бесика" Табагуа. На это обратил внимание эксперт и специалист по поиску в открытых базах данных Иракли Комахидзе.

По его данным, Табагуа получил высшее военное образование в одном из училищ оккупантов. После служил офицером в армии русских агрессоров.

Позднее, подтверждение его гибели было обнаружено и на странице паблика "Наш (Гал) Гали" в соцсети Facebook.

"Такая судьба ждет всех коллаборантов и сепаратистов, которые предпочли обрусение и службу врагу. Табагуа третий или четвертый уроженец Гальского района, который отдал жизнь за Путина и Россию", - написал Комахидзе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

До того сообщалось о том, что российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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