Запад смирился, что РФ должна распасться, иначе через 20 лет будет война в Европе – Кулик

Если Россия продолжит существовать в таком виде, как сейчас, в Европе не избежать еще более мощной войны. И США придется также принять в ней участие.

Запад смирился, что РФ должна распасться, отмечает Виталий Кулик/ ua.depositphotos.com, Главред

Часть высокопоставленных чиновников США и Европы боятся развала России, как страшного сна. Однако такая позиция уже постепенно угасает. Ведь всё больше американцев и европейцев убеждаются, что сохранить Россию в ее нынешних границах означает оттягивать во времени завершение войны в Украине.

Более того – если РФ не распадется, то лет через 20 в Европе вспыхнет новая война, еще мощнее нынешней. Об этом рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Потому что тогда (если РФ не распадется – ред.) мы получим перемирие, и через двадцать лет снова столкнемся с новой фазой войны, но тогда эта война уже может быть не на территории Украины, а, например, Польши, Прибалтики, причем с еще большей силой (возможно, даже с применением ядерного оружия) и США придется принимать в ней участие", – отмечает Кулик.

Поэтому в США и Европе всё больше понимают невозможность обеспечения безопасности в мире, если Россия останется существовать в таком виде, как сейчас.

"Как по мне, на данный момент сторонников того, что Россия должна прекратить свое существование как государственное образование, становится всё больше. И сегодня это является если не главной, то одной из основных позиций, которые присутствуют в американском истеблишменте", – отметил Кулик.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень быстрого начала развала России. Диктатору представили соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнера" и "повар Путина" Евгений Пригожин пытается усилить роль своей ЧВК в российских военных операциях на территории Украины. У него есть политические амбиции, и он хочет повлиять на ультранационалистический электорат в России, рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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