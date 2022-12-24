Кровавый обстрел Херсона оккупантами: Резников назвал оружие, которое помогло бы предотвратить трагедию

Украине нужно больше оружия, чтобы предотвратить такие кровавые преступления страны-агрессора России, как сегодняшний обстрел Херсона.
Для противодействия российской агрессии нам нужно больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и боеприпасов большой дальности. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
Он подчеркнул, что этим обстрелом Россия, в частности, могла мстить местным жителям за то, что не поддержали оккупацию.
"Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина", – отмечает Резников.
Министр обороны подчеркнул: если Украина будет иметь необходимое оружие, "российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины".
Обстрел Херсона оккупантами
В субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли огневой удар по центру Херсона, который ранее был освобожден Вооруженными силами Украины. В результате погибли 10 человек, 55 получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами центра Херсона. Он подчеркнул, что страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Глава государства отмечает, что РФ устроила террор и убийство ради запугивания.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после кровавого обстрела оккупантами Херсона призвал страны мира в рождественский вечер подумать об Украине. Он призвал партнеров активнее поддерживать нашу страну.
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