glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кровавый обстрел Херсона оккупантами: Резников назвал оружие, которое помогло бы предотвратить трагедию

24 декабря 2022, 20:11
Этим обстрелом РФ, в частности, хотела отомстить местным жителям за сопротивление оккупации, считает глава Минобороны Украины.
Херсон, обстрел Херсона, Алексей Резников
Резников заявил, что Украине нужно больше оружия, чтобы противодействовать РФ/ Telegram Херсонская ОВА, УНИАН

Украине нужно больше оружия, чтобы предотвратить такие кровавые преступления страны-агрессора России, как сегодняшний обстрел Херсона.

Для противодействия российской агрессии нам нужно больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и боеприпасов большой дальности. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Он подчеркнул, что этим обстрелом Россия, в частности, могла мстить местным жителям за то, что не поддержали оккупацию.

"Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина", – отмечает Резников.

Министр обороны подчеркнул: если Украина будет иметь необходимое оружие, "российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины".

Обстрел Херсона оккупантами

В субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли огневой удар по центру Херсона, который ранее был освобожден Вооруженными силами Украины. В результате погибли 10 человек, 55 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами центра Херсона. Он подчеркнул, что страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Глава государства отмечает, что РФ устроила террор и убийство ради запугивания.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после кровавого обстрела оккупантами Херсона призвал страны мира в рождественский вечер подумать об Украине. Он призвал партнеров активнее поддерживать нашу страну.

Читайте также:

война в Украине новости Херсона вторжение России Алексей Резников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:55

Королевский рецепт Шубы на Новый год 2023: невозможно вкусный салат, который еще никто не пробовал

20:52

Приметы на 25 декабря: 3 самых строгих запрета, которые нельзя нарушать никому в большой праздникВидео

20:51

"У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

20:30

Как выбрать натуральную красную икру к новогоднему столу: простые фокусы на заметку хозяйкамВидео

20:11

Кровавый обстрел Херсона оккупантами: Резников назвал оружие, которое помогло бы предотвратить трагедиюВидео

Реклама
19:34

"Сегодня-завтра": эксперт оценил угрозу вторжения со стороны Беларуси и рассказал, что мешает врагуВидео

19:32

Пекин пытается "усидеть на двух стульях": нашел странную отговорку из-за войны в УкраинеВидео

19:30

Когда нет света: 7 шагов, чтобы постирать одежду вручную

19:20

Самый кровавый обстрел Херсона: российские оккупанты мстятмнение

19:04

Самый красивый новогодний маникюр на короткие ногти 2023, который покорит ваше сердцеФото

18:52

Оккупантов выбивают с Кинбурна: в ВСУ анонсировали полную деоккупацию НиколаевщиныВидео

18:26

"Поддержка Запада продолжается": Анкара озадачила странным заявлением о завершении войныВидео

18:13

"Ходят и оглядываются": Жданов рассказал, каким оружием ВСУ "кошмарят" оккупантовВидео

18:01

"Там решается судьба войны": Бахмут, Лиман и Авдеевка сейчас являются "украинскими Верденами" – КуликВидео

17:57

"Не отдадим ни Крым, ни Донбасс": подполковник Нацгвардии спрогнозировал сроки завершения войныВидео

17:20

"Они выгребут": вторжение Беларуси закончится свержением режима Лукашенко - экспертВидео

17:14

"Три царя придут": погода в Украине на Рождество принесет неожиданные сюрпризыВидео

17:01

Как просто поздравить с Рождеством: самые красивые открытки, стихи и прозаФото

16:53

Украинцам раздадут помощь деньгами к Новому году: в Минсоце рассказали, кто имеет на нее право

16:49

Американский генерал рассказал, что нужно для победы Украины в войне с РФВидео

Реклама
16:47

Кулеба - Западу после обстрела Херсона: пока весь мир готовится к Рождеству, Украина борется со злом

16:15

Больше 70% россиян поддерживают войну против Украины - опрос

16:11

Вакарчук спел на легендарном Антоновском мостуВидео

15:56

"Голышом пойдут на позиции ВСУ": Подоляк назвал трех "китов", на которых держится армия РФВидео

15:55

Гороскоп на завтра 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссорыВидео

15:50

Левченко - к Павелко: "почему вы не оставите пост, если не в состоянии руководить украинским футболом?"

15:47

Победа с возвращением Крыма: Ермак рассказал о решающем периоде в войнеВидео

15:38

ВСУ уничтожили оккупанта Владимира Соловьева: украинский офицер выложил фото

15:35

Жена Сенцова показала его сына и сравнила его с отцом

15:13

Кому категорически нельзя есть красную икру и чем она вреднаВидео

15:10

Иран пока не хочет давать России баллистические ракеты – БудановВидео

15:05

В России увидели признаки возвращения Пугачевой домой

14:40

Оккупанты потеряли около 200 человек за сутки: армия РФ пытается прорваться возле Бахмута – ВСУВидео

14:38

Истребители США для ВСУ: эксперт назвал ключевое условие поставокВидео

14:20

"Россия будет полностью уничтожена": астролог рассказал, как Плутон в Водолее изменит мир

14:11

Первая леди Украины рассказала, куда Данилко потратит деньги от продажи машины МеркьюриВидео

14:05

Финансовый гороскоп 2023: 3 недели феноменального денежного успеха и лучшее время для покупки недвижимостиВидео

13:54

"Шатался и задыхался": Путин отменяет визиты, СМИ пишут о проблемах со здоровьемВидео

13:46

В России умер от рака популярный юморист

13:31

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

Реклама
13:23

"Шансов удержать фронт нет": оккупант разнес командиров РФ за "мясорубки" на войнеВидео

13:19

Боевики из "администрации ЛНР" сбежали из Сватово, ВСУ приближаются - ГайдайВидео

13:00

Гороскоп на завтра 25 декабря: день трудностей в любви и ссор в семьеВидео

12:59

Не хватает боеприпасов: в разведке рассказали, почему РФ не наступает несмотря на наличие живой силы

12:47

"Убийства ради удовольствия": Зеленский жестко прокомментировал террор РФ в ХерсонеФотоВидео

12:32

На белой "Ладе" на концерт Кобзона: ВСУ ликвидировали оккупанта-гонщикаВидео

12:20

Угроза запуска ракет: в ГУР вычислили интервалы массированных ударов РФ по УкраинеВидео

12:10

Дал новый импульс поддержке Украины: эксперт оценил важность визита Зеленского в СШАВидео

12:00

"У Путина страшный гнев, злость": таролог рассказала, ждать ли мощного ракетного удара враговВидео

11:48

Оккупанты РФ накрыли огнем центр Херсона: много погибших и раненыхВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять