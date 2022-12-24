Оккупантов выбивают с Кинбурна: в ВСУ анонсировали полную деоккупацию Николаевщины

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации по освобождению юга Украины от российских оккупантов.
Вооруженные силы Украины, вероятно, уже очень скоро смогут полностью освободить Николаевскую область от оккупантов, подчеркнула она в эфире канала FreeДом.
По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, продолжаются боевые действия по освобождению от оккупантов Кинбурнской косы.
Она пояснила, что ситуация остается сложной, поскольку у россиян есть возможность перебрасывать туда силы по сухопутному участку. При этом они не прекращают обстрелы близлежащих населенных пунктов, которые находятся на территории Очаковской и Куцурубской громад.
"Но мы продолжаем свою работу и я уверена, что в очень скором времени сможем отчитаться и озвучить то, что Николаевская область полностью деоккупированна", - добавила Гуменюк.
Освобождение Кинбурнской косы
Ранее сообщалось о боях за Кинбурнскую косу в Николаевской области.
Отмечается, что украинские подразделения дошли до Геройского, откуда собираются развивать наступление дальше.
"На косе оставались российские подразделения, несколько опорных пунктов и склад с боеприпасами", — уточняется в сообщении.
По данным Виталия Кима, против российских оккупантов на Кинбурнской косе применяют термобарические боеприпасы.
По его словам, заявления оккупантов о том, что ВСУ якобы ударили по вражеским позициям на Кинбурнской косе тактическим ядерным оружием, звучат смешно.
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