glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"2023 год должен стать решающим": РФ готовит наступление в следующие несколько недель – генерал Британии

11 января 2023, 11:44
Украина должна удержать новую атаку российских оккупантов и после этого начать контрнаступление, считает Даннатт.
Российские военные, Ричард Даннатт
РФ готовит наступление в следующие несколько недель, говорит британский генерал Ричард Даннатт/ Минобороны РФ, Википедия

Страна-агрессор Россия может пойти в отчаянное наступление в течение следующих нескольких недель.

В РФ призвали на военную службу еще от 200 до 300 тысяч россиян. Российский диктатор Владимир Путин готов бросить в их бой фактически без достаточной подготовки и с малым количеством оборудования. Об этом заявил бывший начальник британского Генштаба генерал лорд Ричард Даннатт, пишет британская газета Daily Mail.

Украине нужно выдержать эту атаку и после ее отражения двинуться в контрнаступление, считает британский генерал.

"Эта большая, но плохо организованная армия будет брошена в атаку, которую Украина должна выдержать. Как только российские рядовые поймут, что они не побеждают, их моральный дух упадет еще ниже. В этот момент, который я ожидаю увидеть ранней весной, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский) должен быть в состоянии начать решительное контрнаступление", – отмечает Даннатт.

Но для того, чтобы нанести этот нокаутирующий удар, Украина должна получить от Запада достаточное количество оружия, отмечает он.

Также он добавил, что не стоит надеяться на урегулирование войны путем переговоров ни сейчас, ни в будущем, ведь для переговоров нет общей точки. Решение должно быть принято на поле боя.

Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности. Враг не контролирует город.

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым. При этом, по его мнению, Украина может освободить Крым до конца августа.

Читайте также:

война в Украине новости Великобритании вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:55

Переговоры с Россией не имеют смысла, ее нужно победить на поле боя – Ходжес

11:49

У Путина высказались насчет перспектив мирных переговоров Украины и РФВидео

11:44

"2023 год должен стать решающим": РФ готовит наступление в следующие несколько недель – генерал БританииВидео

11:43

Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

11:26

Звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" тяжело ранен в боях за СоледарВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:18

Штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков": Свитан рассказал о тяжелых боях за город

11:07

"Плюсовой температура воздуха будет везде!": мороз и холод отступят из УкраиныВидео

10:59

Бои за Соледар: в Сети раскрыли обман "вагнеровцев" с "фото из пещер"Видео

10:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

Реклама
10:44

Тошнотворную Кудрявцеву тошнит от россиянВидео

10:37

Всего 2 ложки горчичного порошка и ваш унитаз будет блестеть: как приготовить средство

10:24

Соледар не захвачен РФ: Череватый опроверг заявления оккупантовВидео

10:18

Украина освободит Крым до конца августа – американский генералВидео

10:15

Проживут до 100 лет и не утратят аппетит к жизни: обладателей 4-х имен судьба наградила долголетиемВидео

10:10

"Впереди битвы и слезы, но третьей мировой не будет": Зеленский выступил на кинопремии Золотой глобус

09:41

Даже следа не останется: 3 способа, как убрать старое жирное пятно без стирки

09:33

Склад БК оккупантов детонировал всю ночь: появились фото последствий "хлопка" в МелитополеВидео

09:18

"Бавовна" в Макеевке: в Сети появились новые кадры с места ликвидации сотен российских солдатВидео

08:30

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

08:28

Путин хочет расколоть Запад: из-за угрозы более сильного наступления стоит усилить помощь Украине – БолтонВидео

Реклама
08:25

"Как в Северодонецке и Лисичанске": генерал рассказал, что происходит в Бахмуте и Соледаре

08:10

Блэкаут откладывается: почему российские обстрелы уже не настолько страшны для энергетикимнение

07:37

День ангела Натальи 2023 – теплые поздравления в стихах и прозе с днем ангела Натальи

07:28

Турция тайно поставляет Украине свои кассетные боеприпасы – Foreign Policy

07:24

В России при странных обстоятельствах погиб топ-чиновник

06:54

"Захват" Соледара и "окружение" Бахмута: в ISW опровергли заявления оккупантов

06:50

Гороскоп для Украины на 2023 год: когда закончится война, вернется Крым и что будет с курсом гривныВидео

06:48

Ситуация в Соледаре критическая: идут ожесточенные бои, позиции ежедневно переходят из рук в руки – CNNВидео

06:21

И тысячи обстрелянных наемников пойдут, куда их пошлет дающая бабло рукамнение

06:00

Гороскоп на сегодня 11 января 2023: Близнецам – успех, Водолеям – рухнувшие планы

05:20

Самый полезный зимний салат: 2 супер вкусных рецептаВидео

05:00

Вторая жизнь старого смартфона: ТОП-10 фишек, как превратить его в самого крутого помощника

04:30

"Россияне хотят растянуть фронт, однако они кое-что упустили": эксперт указал на роковую ошибку РФВидео

03:20

Самый вкусный и очень нежный паштет: рецепт закуски, которую сметаю со стола за 2 минутыВидео

03:05

Швеция передаст Украине новейшее оружие Archer: эксперт пояснил, в чем его исключительностьВидео

03:00

Если из Беларуси в январе по Украине полетят ракеты, значит будет вторжение с севера – аналитикВидео

02:20

Весна будет ранней: синоптик рассказал о погоде до конца зимыВидео

01:56

Звезда Великолепного века Мерьем Узерли широко развела ноги на камеру

01:33

Новое наступление на Украину: военный спрогнозировал, сколько времени нужно РФ для подготовки атаки

00:51

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

Реклама
10 января, вторник
23:50

Арестович предупредил о подготовке нового обстрела Украины и назвал срокиВидео

23:30

Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепленияВидео

23:23

Оккупанты захватили часть Соледара, ВСУ не покидают город - АрестовичВидео

22:54

После скандального изгнания из Украине: в России взялись за ТимощукаВидео

22:50

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

22:36

Россияне в истерике: дочь убийцы Шойгу подловили на шоппинге в ДубаеВидео

22:21

Украина будет под защитой: Канада передаст ВСУ мощное ПВО NASAMSВидео

22:20

Юрий Антонов превратился в дряхлого старикаВидео

21:53

Мощный "хлопок" в Макеевке: в ликвидации оккупантов РФ может обвинить самих же погибших россиянВидео

21:48

Президент лишил гражданства Украины Медведчука, Козака, Деркача и КузьминаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять