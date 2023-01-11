"2023 год должен стать решающим": РФ готовит наступление в следующие несколько недель – генерал Британии

Украина должна удержать новую атаку российских оккупантов и после этого начать контрнаступление, считает Даннатт.

РФ готовит наступление в следующие несколько недель, говорит британский генерал Ричард Даннатт/ Минобороны РФ, Википедия

Страна-агрессор Россия может пойти в отчаянное наступление в течение следующих нескольких недель.

В РФ призвали на военную службу еще от 200 до 300 тысяч россиян. Российский диктатор Владимир Путин готов бросить в их бой фактически без достаточной подготовки и с малым количеством оборудования. Об этом заявил бывший начальник британского Генштаба генерал лорд Ричард Даннатт, пишет британская газета Daily Mail.

Украине нужно выдержать эту атаку и после ее отражения двинуться в контрнаступление, считает британский генерал.

"Эта большая, но плохо организованная армия будет брошена в атаку, которую Украина должна выдержать. Как только российские рядовые поймут, что они не побеждают, их моральный дух упадет еще ниже. В этот момент, который я ожидаю увидеть ранней весной, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский) должен быть в состоянии начать решительное контрнаступление", – отмечает Даннатт.

Но для того, чтобы нанести этот нокаутирующий удар, Украина должна получить от Запада достаточное количество оружия, отмечает он.

Также он добавил, что не стоит надеяться на урегулирование войны путем переговоров ни сейчас, ни в будущем, ведь для переговоров нет общей точки. Решение должно быть принято на поле боя.

Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности. Враг не контролирует город.

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым. При этом, по его мнению, Украина может освободить Крым до конца августа.

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