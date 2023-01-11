Украина освободит Крым до конца августа – американский генерал

Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым, заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.
"Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым", - подчеркнул он в интервью РБК-Украина.
При этом американский генерал также спрогнозировал вероятные сроки освобождения Крыма.
"Украина освободит Крым до конца августа, а потом скоро будет и остальное", - уверен он.
Собеседник также считает, что существует очень малая вероятность того, что Россия применит ядерное оружие.
"Это не дает никакого преимущества на поле боя, и Кремль, я думаю, верит предупреждениям президента Байдена о "катастрофических последствиях", если Россия использует ядерное оружие", - добавил Ходжес.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.
Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.
Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
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