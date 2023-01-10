Гремят взрывы, в небе проносятся истребители: в Крыму мощная 'бавовна'

Во вторник, 10 января, в Крыму прозвучали сильные взрывы.

"Бавовна" в Крыму / Крымский ветер

В захваченном российскими оккупантами Крыму прогремели сильные взрывы, в небо была поднята авиация РФ.

Во вторник, 10 января, прозвучали мощные взрывы. Очевидцы в Сети говорят о "бавовне" в Симферополе.

Кроме того, над городом был замечен белый след, предположительно, от ракеты, которая "летела куда-то вдаль". Также в небо поднят истребитель.

Жители города пишут, что, предположительно, сработала система ПВО. Однако некоторые паблики утверждают, что это просто "полет самолета". Также сообщается о взрывах в Гвардейском.

Оккупационные "власти" полуострова и представители Украины пока никак не прокомментировали произошедшее.

Взрывы в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте произошел пожар на военных кораблях РФ. Одним из тех, которые взорвались, оказался фрегат "Адмирал Макаров", рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что "Адмирал Макаров" является носителем крылатых ракет "Калибр". Именно из него в июле были выпущены ракеты, которые ударили по Виннице и убили украинцев.

В свою очередь в СтратКоме заявили, что оккупанты закрыли главную севастопольскую переправу. Такое решение они приняли из-за атаки дронов.

"Опять понапивались и в воздух по своим дронам валят", - говорится в сообщении.

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