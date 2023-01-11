ВСУ ликвидировали "зэка"-вагнеровца, который сжег 2 людей: его мать возмутилась отсутствием "почестей"

Мать погибшего 23-летнего оккупанта захотела, чтобы ее сыну-убийце "воздали должные почести".

ВСУ ликвидировали "зэка"-вагнеровца Евгения Лосева, который сжег заживо двух человек/ Telegram OSINT Georgia

Украинские военные ликвидировали на фронте 23-летнего "зека"-вагнеровца Евгения Лосева, попавшего на войну против Украины из-за решетки. В тюрьме он отбывал 14-летний срок заключения за поджог дома с жильцами, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Telegram. Он отмечает, что Лосева ликвидировали под Бахмутом в Донецкой области еще 15 декабря 2022 года, однако его мать узнала об этом уже после начала 2023 года.

Похоронили убийцу и оккупанта тихо и без шума, но это возмутило его мать Ольгу Лосеву. Она хотела, чтобы ее сына провели в последний путь "с почестями".

В то же время мнения односельчан погибшего захватчика разделились. Одни говорили якобы Лосев "погиб за родину" и "обмыл грехи своей кровью", а также жаловались, чего это у него был такой "скромный гроб".

Другие же односельчане напомнили, что Лосев как был преступником, так им и остался. "Сжег двух мужиков за 5 тыс. рублей, в колонии не понравилось, решил продолжить в том же духе в Украине? Что же могло пойти не так?", – писали они.

Ранее сообщалось, что владелец ЧВК "Вагнера" и "повар Путина" Евгений Пригожин выпустил на волю первую партию преступников, которых он вытащил из-за решетки в РФ в обмен на то, что они пойдут воевать против Украины. Тех преступников, что уже "отвоевали свое", выпустили на свободу со снятием всех судимостей.

Также Пригожин отметился очередной порцией бреда о "зэках"-добровольцах, которых он отправил воевать против украинцев в составе своей ЧВК. На встрече с ранеными "зэками"-вагнеровцами он заявил, якобы потеря конечностей или зрения – это еще не повод ехать домой. Мол, если ногу оторвет, можно "новую приварить".

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