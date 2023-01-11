В Курской области произошел взрыв: в стране-агрессоре пожаловались, что "дрон ранил российских военных"

В Курской области России произошел новый взрыв. В страна-агрессоре заявили, якобы был нанесен удар беспилотником.
В результате пострадали российские оккупанты. Об этом сообщил в среду, 11 января, Telegram-канал Baza.
Отмечается, что взрыв произошел после полудня 10 января. Во время атаки якобы были ранены четверо российских оккупантов.
В РФ утверждают, будто дрон сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы.
В Минобороны страны-агрессора РФ об этом инциденте пока ничего не сообщали.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ, недалеко от границы с Украиной, в ночь на 9 января, а также утром в понедельник прогремели мощные взрывы. В частности, сильные взрывы были слышны в городе Шебекино Белгородской области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму. Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
Читайте также:
- ВСУ ликвидировали "зэка"-вагнеровца, который сжег 2 человек: его мать возмутилась отсутствием "почестей"
- Тяжелые бои в Соледаре и Бахмуте: генсек НАТО призвал оказать помощь и сломать ситуацию на сторону Украины
- Могут готовить к участию в войне: в Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера