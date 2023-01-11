В Курской области произошел взрыв: в стране-агрессоре пожаловались, что "дрон ранил российских военных"

В стране-агрессоре сообщили, якобы беспилотник сбросил взрывчатку в трех километрах от российско-украинской границы.

В Курской области прогремел новый взрыв – пострадали оккупанты/ pixabay.com Минобороны РФ

В Курской области России произошел новый взрыв. В страна-агрессоре заявили, якобы был нанесен удар беспилотником.

В результате пострадали российские оккупанты. Об этом сообщил в среду, 11 января, Telegram-канал Baza.

Отмечается, что взрыв произошел после полудня 10 января. Во время атаки якобы были ранены четверо российских оккупантов.

В РФ утверждают, будто дрон сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы.

В Минобороны страны-агрессора РФ об этом инциденте пока ничего не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ, недалеко от границы с Украиной, в ночь на 9 января, а также утром в понедельник прогремели мощные взрывы. В частности, сильные взрывы были слышны в городе Шебекино Белгородской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму. Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

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