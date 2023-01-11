Могут готовить к участию в войне: в Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера

Еще летом 2022 года в Минск для обучения сотрудников ЧОП прибыли наемники из ЧВК Вагнера.

В Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера / euroradio.fm

В Беларуси на базе охранного предприятия ГардСервис могут создавать аналог российской ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине.

ГардСервис стало единственным в Беларуси, которому указом Александра Лукашенко разрешено иметь огнестрельное оружие. При этом ЧОП в разы увеличило численность сотрудников и готовится к участию в военных действиях, рассказал DW представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик.

По его данным, сотрудников ЧОП готовят к участию в боевых действиях, обучение проходит на нескольких белорусских полигонах. В частности, офицеры спецназа Беларуси тренируют сотрудников "ГардСервис" на своем полигоне.

Также значительно выросла численность сотрудников ЧОП и сейчас их может быть более тысячи человек, говорит собеседник.

Он считает, что сотрудников "ГардСервис" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов как наемников Вагнера.

Подчеркивается, что летом 2022 года в Минск для обучения сотрудников ЧОП прибыли наемники из ЧВК Вагнера. Источник отмечал, что в "ГардСервис" к тому моменту насчитывалось около полутысячи человек, и что, по слухам, сотрудникам обещали командировки и в будущем зарплату в 10 тысяч белорусских рублей (около 3700 евро в эквиваленте).

В материале обращается внимание на высокий уровень секретности в "ГардСервис", попасть туда могут только "проверенные" люди.

В 2021 году МВД Беларуси опубликовало списки оружия, которое есть у "ГардСервис". В списке, в том числе, пистолеты, автоматы, снайперские винтовки.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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