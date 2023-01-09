"Ужас как страшно": в Белгороде и Курске паника из-за мощной "бавовны"

В Белгородской области РФ, недалеко от границы с Украиной, в ночь на 9 января, а также утром в понедельник прогремели мощные взрывы.
В частности, сильные взрывы были слышны в городе Шебекино Белгородской области. В местных Telegram-каналах опубликовали видео со взрывами.
"Шебекино встречает утро с такими звуками", – говорится в сообщении.
Отметим, что Шебекино находится в 10 км от границы с Украиной.
"Село Бессоновка, пролетали вертолеты, и был гул очень громко, ужас как страшно", - пишут в мессенджерах.
Обратим внимание, что Бессоновка находится буквально в 10 километрах от границы с Украиной.
Кроме того, также сообщается о том, что взрывы слышали и жители Курской области РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.
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