Пока продолжается война на истощение. Украинские военные смогут пойти в наступление лишь через несколько месяцев.

Украинские военные, ВСУ/ 93 ОМПБр Холодный Яр, 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

Фаза войны в Украине, которая продолжается сейчас, не является решающей. Только по результатам боев весной и летом можно будет сказать, будет завершаться война, продолжаться или перейдет в другую фазу.

Пока что на фронте происходит война на истощение. Об этом сказал военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии "Обозревателю".

Он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что сейчас проходит завершающая фаза войны.

"Конечно, Столтенберг имеет больше информации, но относительно того, что война вот-вот закончится, – я не думаю, что это соответствует действительности. Оснований говорить об этом я лично не вижу", – отмечает эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.

Он напомнил, что пока украинские военные не ведут наступательных действий, и могут пойти в наступление лишь через несколько месяцев. По словам Жирохова, наступления украинских сил можно ожидать либо весной, либо летом.

"Поэтому только по результатам весенней или летней кампании будет понятно, что именно происходит – то ли окончание войны, то ли ее продолжение, то ли переход в другую фазу. Например, война на истощение, что мы видим сейчас", – отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может заявить о второй волне мобилизации или объявить войну Украине в ближайшие дни. Возможно, это произойдет уже сегодня, 18 января. Такое развитие событий не исключают в американском Институте изучения войны (ISW).

Напомним, ранее сообщалось, что США могут объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели. При этом пока неизвестно, будут ли в пакете танки для украинцев. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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