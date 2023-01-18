glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украина пока не наступает": бои весной и летом покажут, куда двигается война – эксперт

18 января 2023, 08:54
Пока продолжается война на истощение. Украинские военные смогут пойти в наступление лишь через несколько месяцев.
Украинские военные, ВСУ
Украинские военные, ВСУ/ 93 ОМПБр Холодный Яр, 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

Фаза войны в Украине, которая продолжается сейчас, не является решающей. Только по результатам боев весной и летом можно будет сказать, будет завершаться война, продолжаться или перейдет в другую фазу.

Пока что на фронте происходит война на истощение. Об этом сказал военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии "Обозревателю".

Он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что сейчас проходит завершающая фаза войны.

"Конечно, Столтенберг имеет больше информации, но относительно того, что война вот-вот закончится, – я не думаю, что это соответствует действительности. Оснований говорить об этом я лично не вижу", – отмечает эксперт.

Кто такой Михаил Жирохов

Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.

Он напомнил, что пока украинские военные не ведут наступательных действий, и могут пойти в наступление лишь через несколько месяцев. По словам Жирохова, наступления украинских сил можно ожидать либо весной, либо летом.

"Поэтому только по результатам весенней или летней кампании будет понятно, что именно происходит – то ли окончание войны, то ли ее продолжение, то ли переход в другую фазу. Например, война на истощение, что мы видим сейчас", – отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может заявить о второй волне мобилизации или объявить войну Украине в ближайшие дни. Возможно, это произойдет уже сегодня, 18 января. Такое развитие событий не исключают в американском Институте изучения войны (ISW).

Напомним, ранее сообщалось, что США могут объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели. При этом пока неизвестно, будут ли в пакете танки для украинцев. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Читайте также:

война в Украине вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:00

Украине придется поэтапно выходить на границы 1991 года, помощи Запада все еще мало - Романенко

08:54

"Украина пока не наступает": бои весной и летом покажут, куда двигается война – экспертВидео

08:51

Посольство России в Швеции признало, что Крым - это Украина

08:30

Как варить гречку: вас поразит невероятная хитрость опытных хозяекВидео

08:22

"Гибрид дельфина и русалки": Королёву перекосило в области грудиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:13

Нельзя класть это в стиральную машинку: какие лайфхаки могут сломать вашу технику

07:57

США могут объявить о дополнительной военной помощи Украине уже в конце этой недели

07:28

Подоляк прокомментировал увольнение Арестовича из ОПВидео

07:26

"Почему бы и нет?": в Австрии опасаются ракетного удара и отключения электроэнергии

Реклама
07:15

С наступающим Крещением: поздравления в картинках и тёплые слова

06:45

Гороскоп на сегодня 18 января: Рыбам – наслаждение, Ракам – гора неприятностейВидео

06:38

"Путин любит символические даты": вторую волну мобилизации в РФ могут объявить уже сегодня – ISW

06:02

Запад до сих пор не понял своей миссии в российско-украинской войнемнение

05:00

Как правильно надо есть чеснок: простые советы, которые многие забывают

04:30

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивитВидео

04:01

Мелани Гриффит показала лицо после удаления раковых клетокВидео

03:35

Халк Бекхэм: шикарная "перчинка" показала раскачанные бицепсы в утонченном платье

03:20

Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернетВидео

03:06

Зима закончилась? Синоптик ошарашил прогнозом "лета" в январеВидео

02:42

"Жесть, не держатся ноги вместе": Волочкова шокировала поклонников редким фотоВидео

Реклама
02:10

Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секретВидео

01:35

Удача отвернется навсегда: почему нельзя убивать пауков в доме

00:51

Миллионеры никогда не делали 3 вещи 18 января: приметы и запреты, которые могут забрать всю удачуВидео

00:48

Фортуна повернётся лицом: четыре знака восточного гороскопа ждёт сказочное изобилие в 2023 годуВидео

17 января, вторник
23:44

"Это мой сынок подарил на Новый год": у матери в память о сыне остался лишь зеленый фартучекВидео

23:43

"Это только начало": Зеленский заявил, что у Украины уже есть три гарантированных батареи PatriotВидео

23:32

"Мужского не осталось": советская "Красная шапочка" жестко "проехалась" по ГалкинуВидео

23:20

"Вся рука в следах от иглы": спецслужбы назвали новые доказательства о болезни ПутинаВидео

23:05

"Горе, беда, отчаяние": российские оккупанты в один день убили воинов – отца и сынаВидео

23:04

"Беларусь – это же Россия": у Скабеевой случилась истерика в эфиреВидео

22:56

Собрались вместе на праздник: в Днепре погибла целая семья, которая год не виделась из-за войныВидео

22:32

Война обходится Украине в "космическую" сумму: сколько потрачено на оборону от РоссииВидео

22:22

Украину скует сильнейший гололед: синоптики шокировали прогнозомВидео

22:19

Ведущий "Холостяка" Решетник метит на пост АрестовичаВидео

21:51

Гарри назвал условие, при котором появится на коронации ЧарльзаВидео

21:36

Нидерланды официально передают Украине систему PatriotВидео

21:29

Сніданок з 1+1 рассказали героическую историю спасения ребенка из дома в Днепре, куда попала ракетаВидео

21:25

Кому не рекомендуется есть сало: может "привести" на больничную койку

21:19

Сама не в состоянии: у путинистки Канделаки родился еще один ребенок с помощью суррогатной материВидео

21:09

Елена Зеленская в элегантном шоколадном костюме покорила ДавосВидео

Реклама
20:56

"Жертв может быть больше 50": Филатов дал неутешительный прогноз по количеству погибших в ДнепреВидео

20:21

"Оккупанты будут уничтожены": украинцев предупредили о возможном вторжении со стороны БеларусиВидео

20:12

Как замариновать лук, чтобы он не горчил и был хрустящим: обалденный рецепт, который всех удивитВидео

20:10

"Был как-то оформлен": в ОП странно объяснили увольнение Арестовича, который не входил в штатВидео

19:51

Россия расколота на умных и дураковмнение

19:40

Лия Меладзе показала, как сильно изменилась за прошедший год: постарела и поправилась

19:13

Известный австрийский актер обвинен в хранении детской порнографии

19:12

Сергей Стерненко. Россияне боятся танков из Британии и радуются удару по ДнепруВидеоблоги

19:12

"Украинцы слабее россиян": знаменитого тренера по футболу высмеяли за скандальное заявлениеВидео

19:10

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять