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Загородний – о возможных переговорах: РФ "выдвинет" два неприемлемых условия

Андрей Ганчук
23 ноября 2023, 12:21
У Запада присутствует желание "порешать" свои вопросы за счет Украины – у каждого в этом мире свои интересы, сказал политический эксперт Тарас Загородний.
Загородний, Украина, Россия
Россия сейчас не готова к каким-либо переговорам - Загородний / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Агрессор Россия не готова к переговорам с Украиной, однако если они начнутся, Москва попытается "выдвинуть" два требования – сократить ВСУ до 100 тысяч человек и лишить армию тяжелых вооружений. Для Киева такие "требования" абсолютно неприемлемы. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что сейчас Москва не готова к диалогу с Киевом. Если переговоры и состоятся, Кремль попытается продвинуть абсолютно неприемлемые для Украины "требования".

"Прежде всего, Россия сейчас не готова к каким-либо переговорам. Если сейчас начнутся переговоры, то россияне будут выдвигать заведомо неприемлемые для нас требования, в том числе о сокращении численности украинской армии до 100 тысяч человек, а также о том, чтобы убрать с вооружения ВСУ любые тяжелые вооружения. Это не переговоры", - считает Загородний.

Также он добавил, что на Западе присутствует желание решить свои вопросы за счет Украины.

"Есть ли у Запада желание как-то порешать свои вопросы за счет Украины? Конечно, есть. Никто в этом мире ни за кого впрягаться не хочет", - подчеркнул Тарас Загородний.

Смотрите видео, в котором Загородний рассказал, как могли бы выглядеть переговоры с Россией:

Переговоры Украины и России

В ходе виртуального саммита Большой двадцатки глава Кремля Владимир Путин обвинил Украину в якобы нежелании вести переговоры. О том, что Москва хочет говорить с Киевом исключительно с позиции капитуляции украинского государства, директор России умолчал.

Украине опасно вести переговоры с Россией, считает политический эксперт Тарас Загородний. По его мнению, если вдруг со стороны Киева появится хотя бы намек на диалог, россияне попытаются додавить Украину и потребуют "отдать" 5 регионов.

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка, отметили аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценке, Москве нужен не реальный диалог с Киевом, а отторжение территорий и смена власти на Банковой.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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Тарас Загородний война России и Украины мирные переговоры с Россией
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