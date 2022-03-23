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С Z на борту: пропаганда окупантов пыталась выдать свою сожженную технику за украинскую

23 марта 2022, 12:29

Бдительный пользователь соцсети Facebook вовремя обнаружил и разоблачил весьма топорный фейк русской пропаганды.

Зет
Зет / Facebook Сергея Наумовича

Кровавый путинский режим продолжает распространять фальшивую информацию, пытаясь похвастаться мнимыми успехами своих оккупационных войск в Украине. На новый пример лжи российской пропаганды обратили внимание пользователь соцсети Facebook Сергей Наумович.

Он увидел, что российское пропагандистское агентство РИА Новости, опубликовав сообщение о якобы ударах по ВСУ неким "высокоточным оружием", проиллюстрировало его фото уничтоженной "украинской колонны".

При этом, если присмотреться внимательней, на одном из сожженных грузовиков можно заметить букву Z, которую ВС РФ наносят на свою боевую технику, которую используют в войне против Украины.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России, пишет сайт Верховной Рады.

Что теперь запрещено:

  • Оправдывать агрессию РФ и представлять ее как "гражданскую войну";
  • Прославлять военных РФ, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";
  • За оправдание, отрицание и прославление агрессии РФ будет уголовная ответственность.
  • Также нельзя использовать оправдания, признавать правомерными, опровергать вооруженную агрессию РФ против Украины в 2014 году.
  • Нельзя употреблять термины "внутренний конфликт", "гражданская война", "гражданский конфликт".
Автор: Егор Бунин
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