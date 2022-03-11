"Меньше ешьте российскую пропаганду": у Зеленского прореагировали на обнародованный СМИ путинский ультиматум Украине

Михаил Подоляк / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал украинцев не обращать внимание на российскую пропаганду и не доверять информации о якобы о новом путинском ультиматуме к украинским властям. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

"Все, что я читаю в последнее время о переговорных "ультиматумах" России – о статусах, территориях, языках, денацификации и т.д., вызывает лишь недоумение", ‒ отметил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Украины при этом призвал меньше доверять российской пропаганде.

"Пожалуйста, перестаньте "есть" в таких объемах российскую пропаганду, которую по наивности перепечатывают наши "Зеркала"", - отметил политик.

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Напомним, ранее украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Россия выдвинула Украине требования, в случае реализации которых возможно прекращение ее вооруженной агрессии.

Среди них - нейтральный статус Украины, а также расширение "ДНР" и "ЛНР".

При этом пять требований российские агрессоры требуют закрепить в украинской Конституци