"Меньше ешьте российскую пропаганду": у Зеленского прореагировали на обнародованный СМИ путинский ультиматум Украине

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк при этом призвал украинцев как можно меньше доверять российской пропаганде.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал украинцев не обращать внимание на российскую пропаганду и не доверять информации о якобы о новом путинском ультиматуме к украинским властям. Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.
"Все, что я читаю в последнее время о переговорных "ультиматумах" России – о статусах, территориях, языках, денацификации и т.д., вызывает лишь недоумение", ‒ отметил Подоляк.
Советник руководителя Офиса президента Украины при этом призвал меньше доверять российской пропаганде.
"Пожалуйста, перестаньте "есть" в таких объемах российскую пропаганду, которую по наивности перепечатывают наши "Зеркала"", - отметил политик.
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Напомним, ранее украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Россия выдвинула Украине требования, в случае реализации которых возможно прекращение ее вооруженной агрессии.
Среди них - нейтральный статус Украины, а также расширение "ДНР" и "ЛНР".
При этом пять требований российские агрессоры требуют закрепить в украинской Конституци