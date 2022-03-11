Путин выдвинул Украине ультиматум: СМИ назвали главные условия

В Кремле выдвинули ультиматум Украине / Фото: Reuters

Россия выдвинула Украине требования, в случае реализации которых возможно прекращение агрессии.

Как пишет издание zn.ua со ссылкой на собственные дипломатические источники, государство-агрессор Россия выдвинуло Украине сразу шесть требований.

Среди них - нейтральный статус Украины, а также расширение "ДНР" и "ЛНР".

При этом пять требований РФ должны быть закреплены в украинской Конституции.

Ультиматум РФ Украине:

отказ от движения в НАТО и нейтральный статус Украины (РФ хочет стать одним из его гарантов);

русский язык - второй государственный (отмена всех законов, якобы его ограничивающих);

признание Украиной Крыма российским;

признание Украиной независимости "ДНР" и "ЛНР" в административных границах областей (включая ныне контролируемыми Украиной территориями);

"денацификация" (запрет деятельности ультра-националистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмены действующих законов о героизации нацистов и неонацистов);

"демилитаризация Украины" (отказ от наступательного вооружения, под которое при желании можно подвести любые виды вооружений).

Встреча Кулебы и Лаврова

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.

По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.

Читайте еще: