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Путин выдвинул Украине ультиматум: СМИ назвали главные условия

11 марта 2022, 00:06

Государство-агрессор Россия выдвинуло Украине сразу шесть требований.

кремль
В Кремле выдвинули ультиматум Украине / Фото: Reuters

Россия выдвинула Украине требования, в случае реализации которых возможно прекращение агрессии.

Как пишет издание zn.ua со ссылкой на собственные дипломатические источники, государство-агрессор Россия выдвинуло Украине сразу шесть требований.

Среди них - нейтральный статус Украины, а также расширение "ДНР" и "ЛНР".

При этом пять требований РФ должны быть закреплены в украинской Конституции.

Ультиматум РФ Украине:

  • отказ от движения в НАТО и нейтральный статус Украины (РФ хочет стать одним из его гарантов);
  • русский язык - второй государственный (отмена всех законов, якобы его ограничивающих);
  • признание Украиной Крыма российским;
  • признание Украиной независимости "ДНР" и "ЛНР" в административных границах областей (включая ныне контролируемыми Украиной территориями);
  • "денацификация" (запрет деятельности ультра-националистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмены действующих законов о героизации нацистов и неонацистов);
  • "демилитаризация Украины" (отказ от наступательного вооружения, под которое при желании можно подвести любые виды вооружений).

Встреча Кулебы и Лаврова

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.

По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.

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