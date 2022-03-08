"Мы не готовы к ультиматуму": Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

Президент Украины отметил, что для решения этих вопросов необходимо начать вести прямой диалог с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, в вопросе требований РФ по Донбассу и Крыму возможен компромисс.
В интервью ABC News глава государства отметил, что для него важно, как будут жить на Донбассе люди, желающие быть в составе Украины.
"Мне интересно, что думают видящие себя гражданами Российской Федерации. Однако мы должны обсуждать этот вопрос", - цитирует Зеленского сайт ОП.
"Так же, как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым – это территория России. Думаю, РФ будет сложно признать, что это территория Украины. Думаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало каких-либо революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и те, кто живет на тех территориях, и те, кто живет в Украине", – заявил президент.
Читайте такжеЗеленский: вина за каждую смерть в Украине лежит на России, но ответственность за это - на ЗападеЗеленский подчеркнул, что для решения всех этих вопросов президенту России Владимиру Путину необходимо начать вести прямой диалог.
"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматуму. Но мы можем дискутировать с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса", – добавил президент.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.
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