"Мы не готовы к ультиматуму": Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, в вопросе требований РФ по Донбассу и Крыму возможен компромисс.

В интервью ABC News глава государства отметил, что для него важно, как будут жить на Донбассе люди, желающие быть в составе Украины.

"Мне интересно, что думают видящие себя гражданами Российской Федерации. Однако мы должны обсуждать этот вопрос", - цитирует Зеленского сайт ОП.

"Так же, как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым – это территория России. Думаю, РФ будет сложно признать, что это территория Украины. Думаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало каких-либо революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и те, кто живет на тех территориях, и те, кто живет в Украине", – заявил президент.

Читайте такжеЗеленский: вина за каждую смерть в Украине лежит на России, но ответственность за это - на ЗападеЗеленский подчеркнул, что для решения всех этих вопросов президенту России Владимиру Путину необходимо начать вести прямой диалог.

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"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматуму. Но мы можем дискутировать с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса", – добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.

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