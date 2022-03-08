Зеленский назвал причину, почему не хочет эвакуироваться из Киева

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, почему не уехал из Киева во время вторжения России в Украину.

В интервью ABC News президент ответил, что является избранным украинским народом президентом и поэтому не планирует покидать страну даже из-за опасности своей жизни.

Так, на вопрос предлагали ли Зеленскому эвакуироваться с семьей после начала полномасштабного вторжения РФ, президент ответил утвердительно.

"Да, мне предлагали… было много информации о том, что были посланы специальные группы, чтобы убить меня и мою семью", – сообщил он.

При этом он отметил, что отказался от предложения выехать.

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"Я сказал "нет", потому что как я могу это сделать? Я – гражданин своей страны, я – избранный этими людьми президент", – подчеркнул Зеленский.

Также глава украинского государства заметил, что хотел бы, чтобы для Украины все закончилось "как в американских фильмах – хеппи-эндом".

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Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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