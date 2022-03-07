"От врага не останется и следа": Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Владимир Зеленский вечером 7 марта обратился к украинцам. Глава государства снял видео на Банковой и заверил, что ничего не боится и остается в Киеве.

Зеленский заявил, что русские нацисты рвутся к Киеву с запада, севера и востока.

"Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не прячась. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы победить в этой войне!", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что свое дело делают врачи, спасатели, транспортники, журналисты.

"Все воюют ради победы Украины. Она непременно будет: силой оружия, армии, слова, дипломатии", - добавил он.

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"Ненависть, которую враг принес с обстрелами, бомбами в наши прекрасные города, не останется там. Не будет никакого следа от нее. Ненависть – это не о нас. Поэтому от врага не будет никакого следа. Мы все отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России", – заявил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Кроме этого, сегодня, 7 марта, состоится третий раунд переговоров украинской и российской делегаций относительно войны в Украине, встреча стартует в 16:00. Стороны планируют говорить о гуманитарных коридорах.

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